Tv, dal 13 settembre, su Retequattro, la decima stagione della trasmissione più animalista della tv italiana: “Dalla parte degli animali” con Michela Vittoria Brambilla, Stella e Leo

Con un bagaglio crescente di ascolti e all’attivo migliaia e migliaia di adozioni, tornano su Rete 4, domenica 13 settembre, le nuove puntate di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione più animalista della tv italiana, ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, che sarà in onda ogni domenica alle 10.05 su Rete4.

L’affiancheranno, come di consueto, i figli Stella (12 anni) e Leo (8), sullo sfondo del CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente che collabora alla realizzazione. Il programma, è andato in onda per tutta l’estate riproponendo le storie piu belle, ma dal 13 settembre, si aprirà la decima edizione con le puntate inedite. Questa nuova stagione del programma - che trova casa a cani, gatti e non solo - avrà un taglio ancor più “di servizio” e manterrà un costante riferimento all’attualità, con reportage su tutto ciò che riguarda il mondo degli animali. Tante le sorprese: già nella prima puntata ci sarà un lungo e importante servizio in esclusiva sui cani salvati dal “terrazzo della morte” di Sciacca (Agrigento): i cinque cani (due cuccioli, la loro madre e due altri adulti) sopravvissuti sono stati affidati in appena sei giorni alla Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente che ne ha ottenuto l’affido definitivo grazie alla Legge Brambilla, donando loro una nuova vita.

“La mia missione - spiega l’on. Brambilla - è da sempre difendere gli animali e i loro diritti, promuovendo un grande cambiamento nella società italiana che oggi, rispetto al passato, ama e considera molto di più gli animali. Orgogliosa di avere dato un importante contributo a questo grande cambiamento con la nostra bella trasmissione ma anche in Parlamento con l’approvazione della mia Legge Brambilla, che ha regalato a tutti gli animali lo status di esseri senzienti, tutelati in via diretta da una legge che rende loro giustizia, avendo anche inasprito le pene per chi commette reati a loro danno”. E proprio della Legge Brambilla si parlerà ogni domenica, insieme alle tante altre rubriche “di servizio”. Repliche sono previste la domenica su La 5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Rete 4.

Aumenterà dunque lo spazio dedicato ai proprietari di cani e gatti, con tantissimi consigli di esperti per migliorare la convivenza con l’amico a quattro zampe e accrescere il suo benessere. Ci sarà un capitolo dedicato alla comprensione del linguaggio del cane e particolare attenzione sarà riservata ai gatti (ce ne sono quasi 12 milioni nelle case degli italiani). E poi Don Cosimo insieme a tanti bambini racconterà le storie degli animali presenti nelle sacre scritture, mentre il veterinario degli uccelli, Lorenzo Crosta, insegnerà loro tutti i segreti di ogni specie “con le ali”. Gli esperti risponderanno alle domande dei telespettatori, dei bambini ma anche degli adulti (per esempio su problemi di carattere legale). Sono confermate le rubriche di Stella (“Stella’s world”) e Leo (“Nel bosco con Leo”), ma in chiave decisamente ambientalista: Stella darà suggerimenti su come difendere gli animali e gli ecosistemi, Leo sarà letteralmente “sulle tracce” degli animali nel bosco. Una rubrica sarà dedicata ai cavalli, splendidi compagni amatissimi dagli italiani, e una alla cucina vegana e vegetariana, sempre più amata dagli italiani. Uno spazio particolare sarà riservato alla partecipazione straordinaria dell’Arma dei Carabinieri, che con le sue articolazioni e specializzazioni (Forestali, Cites, Nas) dà un contribuito determinante alla tutela dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità e degli animali.

Trovare casa ai tanti piccoli amici che non ce l’hanno, facendo appello alla generosità degli spettatori e dando il massimo rilievo alle storie più commoventi o più divertenti, è e resta il principale obiettivo, il vero e proprio “cuore” di un format che, dal 2017 promuove tra gli italiani una cultura di amore e di rispetto per gli animali. Anche quest’anno sarà lunga e varia la rassegna di cani, gatti ma anche caprette, agnellini, cavalli, asinelli, papere e tanti altri animali in cerca di una famiglia.

“Ancora una volta - afferma l’on. Brambilla - voglio ringraziare di cuore il nostro editore, Pier Silvio Berlusconi, per la sua grande sensibilità e l’attenzione che ha sempre riservato agli animali, soprattutto a quelli più sfortunati, con la nostra trasmissione. Continuiamo ad accompagnare e promuovere un grande mutamento culturale della società italiana, che oggi manifesta nei confronti degli animali un atteggiamento ben diverso da quello del passato. Se molte cose sono cambiate in meglio, lo si deve anche all’apporto di Dalla Parte degli Animali”.

Dalla Parte degli Animali è un programma Mediaset, regia di Fabio Villoresi e a cura di Carlo Gorla. In onda tutte le domeniche su Retequattro, in replica su La 5 ed il martedì in seconda serata sempre su Retequattro.

Il video promo della prima puntata della decima stagione è visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=clov2XFGBrQ