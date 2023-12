Grande Fratello 2023, news e televoto: cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

Ci siamo. È tutto pronto per un nuovo imperdibile sabato sera in compagnia del Grande Fratello. Così, questa sera, a partire dalle ore 21.25 andrà in onda su Canale 5, un nuovo appuntamento con il “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini tornerà dai suoi amati inquilini per capire cosa sia accaduto in queste ultime ore all’interno della Casa, affrontando insieme a loro le dinamiche più interessanti. Come sempre, ad affiancarlo in questa avventura, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e commenterà in diretta quelli più interessanti.

Le anticipazioni della puntata

Continuano i dissapori all’interno della Casa di Cinecittà che ormai sembra essere spaccata in due: da una parta Beatrice Luzzi e dall’altra Massimiliano Varrese che pare aver fatto alleanza con Sara Ricci e Rosanna Fratello, oltre che con Anita Olivieri. Proprio la Luzzi, inoltre, in questi ultimi giorni ha avuto un piccolo momento di tregua nel burrascoso rapporto con Giuseppe Garibaldi. Sarà soltanto apparenza?

Riflettori ancora puntati sul triangolo Mirko-Greta-Perla. Dopo il confronto tra la Vatiero e Brunetti di lunedì scorso, probabilmente, nel corso della diretta di questa sera il marchigiano tornerà in Casa per affrontare l’ex tentatrice che si era lasciata andare a delle importanti rivelazioni. E ancora, qualcuno ha avuto da ridire a seguito delle nomination della scorsa puntata; in particolare, Letizia e Perla hanno espresso il loro dissenso nei confronti di Sara Ricci, il cui comportamento all’interno della Casa sta facendo parecchio discutere.

Televoto e nomination

Grande attesa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality, rinunciando alla vittoria finale. Cinque i concorrenti in attesa del risultato Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Perla Vatiero, Sara Ricci e Vittorio Menozzi. Secondo i sondaggi, le inquiline con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbero essere Beatrice, seguita da Perla. Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbe Sara. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.