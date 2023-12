"Gravi campanelli d'allarme". Gessica Notaro contro i comportamenti di Massimiliano Varrese al GF 23

Bufera su Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Ormai sono sempre più insistenti le proteste da parte di moltissimi telespettatori del reality (e non solo) contro il comportamento dell’attore nei confronti di Beatrice Luzzi all’interno della Casa di Cinecittà. Così, non è difficile imbattersi sui social in video che mostrano le sue uscite sulla Luzzi con a corredo commenti negativi, soprattutto da parte dell’universo femminile. Adesso, ad esprimere la propria opinione è arrivata Heidi Baci, proprio l’ex inquilina che con Varrese ha avuto questioni nel corso della sua esperienza nel reality tanto da decidere di abbandonarlo. Ma non è finita qui, perché a voler dire la sua è stata anche Gessica Notaro.

L’intervento di Heidi Baci

Mentre sui social impazza l’hashtag #fuoriVarrese, qualcuno ha deciso di ricordare anche quanto accaduto con Heidi nella prima parte del programma. Lo scontro Baci-Varrese era stata una delle prime dinamiche a prendere vita in questa edizione del Grande Fratello. Una querelle che era finita male, con l’intervento del padre di Heidi che aveva deciso di varcare la porta rossa per manifestare il suo dissenso nei confronti del comportamento dell’attore. A quel punto, l’imprenditrice di Pescara aveva deciso di abbandonare la trasmissione.

“Il bello è che a suo tempo fu tuo padre il cattivo, ma con il senno di poi…”, scrive qualcuno sui social, menzionando direttamente Heidi che non ha tardato a replicare. Così ha risposto: “Sì, ma non mi fa gioire questa cosa. Purtroppo papà aveva ragione, è orribile vedere Bea così”. Ricordiamo, infatti, che dopo la scorsa puntata e l’incontro con i figli, Beatrice ha avuto un momento di sconforto e Varrese non ha perso occasione per scagliarsi ancora una volta contro di lei.

L’opinione di Gessica Notaro

Era stato il figlio più grande di Beatrice a metterla in guardia sull’attore, invitando la madre a non fidarsi di Massimiliano. “Mi ha detto di non fidarmi di Massimiliano, mi ha dato la sua opinione”, ha riferito l’Eva Bonelli di Vivere agli inquilini; “Sta andando da tutti quelli nuovi, guarda che pantomima imbarazzante”, ha subito commentato Varrese. E ancora: “Offende, ti dà del bipolare, del co***ne e poi va in giro a piangere”.

Insomma, le sue continue uscite fuori luogo hanno portato anche all’intervento di Gessica Notaro, che non ha esitato con molta educazione ad esprimere il suo pensiero. L’imprenditrice è voluta intervenire per via delle continue lettere che le sono arrivate via mail, proprio come ha spiegato sui social. D’altronde, è anche un tema che la tocca molto da vicino. Dunque, ha commentato: “Conosco, anche se superficialmente, Massimiliano Varrese e l’ho sempre stimato come artista e showman. Sono oggettiva, ma per me dovermi esprimere contro di lui è difficile, anche se non è contro di lui che voglio dare la mia opinione, ma su questi atteggiamenti che sono diventati inaccettabili”. Poi, ha proseguito: “Sappiamo tutti cosa siano la manipolazione e il narcisismo patologico”, ha proseguito. E ancora: “Vediamo tutti cosa sta succedendo al GF. Prima con Heidi e ora con Beatrice […]. Non voglio che passi il messaggio che io paragono queste cose al femminicidio. Nessuno dice che lui sia un violento fisicamente”. Infine, l’amara conclusione dell’attivista: “Però vi dico che quando ci chiedono quali sono i campanelli d’allarme per individuare un certo profilo psicologico e capire che una relazione non funziona e può evolversi nel peggiore dei modi, bene, i campanelli d’allarme sono quelli che vediamo al GF e sono gravi”.