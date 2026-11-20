Luigi Zeno rafforza la propria presenza nel panorama dello spettacolo italiano con un percorso che attraversa cinema, serialità televisiva e progetti di rilevanza sociale. L’interpretazione di Leonardo in “Minerva – La Scuola”, disponibile su Netflix, e gli impegni nelle produzioni destinate a Rai 1 segnano una fase significativa della sua crescita artistica, accompagnata da riconoscimenti in ambito cinematografico e culturale. Il suo cammino professionale comprende “Nemo – Chi ha ucciso Sofia”, diretto da Carmine Elia, e “Trastevere Blues”, produzione Picomedia con la regia di Beniamino Catena e Marco Bocci. Progetti che ampliano le sue esperienze nella fiction italiana e gli permettono di confrontarsi con differenti registri interpretativi, affiancando al lavoro sui personaggi il dialogo con registi e professionisti del settore.

A riconoscere questo percorso è stato, tra gli altri, il Premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso”, che nella sua XIII edizione, ospitata al Maschio Angioino di Napoli, gli ha conferito il riconoscimento come miglior giovane attore italiano. Un premio che dà risalto all’attività dell’interprete e si aggiunge alle attestazioni ricevute in diversi festival nazionali e internazionali. Tra queste figura il Leone d’Oro Alato di San Marco, conferito al Campidoglio di Roma, ulteriore tappa di un percorso che ha trovato spazio anche in appuntamenti dedicati alla cultura e alla partecipazione sociale. Il Comune di San Giorgio a Cremano e il Cremano Film Festival hanno inoltre celebrato la sua attività artistica e professionale con un riconoscimento consegnato a Villa Bruno. Nella città di Massimo Troisi, l’incontro con il pubblico ha riportato al centro le interpretazioni, le esperienze maturate sul set e il valore del lavoro cinematografico.

Una parte significativa della sua attività riguarda anche il cinema come occasione di riflessione. La partecipazione a progetti dedicati al bullismo e alla legalità si è accompagnata a iniziative presso il Senato della Repubblica e il Parlamento Europeo, contesti nei quali le storie interpretate hanno contribuito ad affrontare temi di interesse collettivo. È nell’insieme di queste esperienze che si definisce il profilo di Luigi Zeno: un attore della nuova generazione italiana che affianca alla presenza nelle produzioni televisive un percorso di formazione e un’attenzione ai contenuti delle opere a cui partecipa. Il ruolo di Leonardo, i nuovi impegni nella fiction e i riconoscimenti ricevuti delineano una carriera in evoluzione, con occasioni sempre più articolate di confronto professionale. Per Luigi Zeno, questa fase rappresenta il passaggio verso una maggiore maturità artistica, da costruire attraverso la continuità del lavoro e la scelta delle storie da portare sullo schermo.