La morte di Corrado Augias, uno dei divulgatori più noti d’Italia, a partire dal suo stile sempre mite nella narrazione, ha provocato moltissime reazioni addolorate che vanno dal mondo della politica a quello della cultura. È intervenuto tra i primi il Presidente Mattarella: «Con i suoi libri, i suoi articoli, le sue rubriche e presenze televisive ha svolto una preziosa opera di trasmissione di cultura e di valori di democrazia. Ha avvicinato generazioni di cittadini alla letteratura, alla storia, alla musica, alla vita sociale senza mai rinunciare al rigore della ricerca, all’esercizio del dubbio, alla pratica del dialogo e al rispetto per le opinioni altrui. La sua cultura, la sua passione civile, radicata profondamente nei valori della Costituzione, il suo garbo resteranno un riferimento».

Per il ministro della Cultura Giuli, con la scomparsa di Augias «la cultura italiana e internazionale perde un eminente punto di riferimento che per oltre mezzo secolo ha caratterizzato il paesaggio intellettuale letterario e giornalistico». Augias è stato anche ricordato con un lungo applauso bipartisan al Senato. La capogruppo di Italia Viva Raffaella Paita ha annunciato la morte del giornalista durante il dibattito sul Dl scuola. Senatori di opposizione e maggioranza si sono alzati in piedi. Il presidente Ignazio La Russa si è associato al cordoglio, chiedendo qualche attimo di silenzio. L’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, il Cda e il resto dell’azienda di viale Mazzini hanno reso omaggio ad Augias: «Un acuto, e arguto, osservatore del nostro tempo e uno dei volti simbolo, per decenni, della Rai... A lui, va il pensiero riconoscente di tutta l’azienda». Anche Umberto Cairo, patron di La7, ha ricordato Augias come «un grande divulgatore», ma anche «una persona di grande sensibilità». Dalla Santa Sede, Vatican News ha ricordato la sua figura, definendolo «un non credente in dialogo»: «dichiaratamente ateo, ha mantenuto vivo il confronto con la storia del cristianesimo».