Meglio i "Cesaroni" doppi

L'altra sera la serie si è chiusa con un buon 16,3% di share (2.186.000 spettatori) contro quella corazzata di ascolti che è Alberto Angela. A dimostrazione che, forse, c'è ancora speranza di rivedere una stagione successiva dei Cesaroni 7. L'esperimento - e si trattativa appunto di un esperimento - di mandare in onda una sola puntata a sera non ha funzionato come si sperava, così nel finale di stagione Canale 5 ha rimessoinsieme tutte e due le ultime puntate. Si vede che è difficile scardinare le abitudine del pubblico: l'obiettivo, come ha provato a fare anche Raiuno, era quello di limitare i tempi della prima serata (ormai finisce a mezzanotte), per l'allungamento dei game show dell'access prime time e quindi mandare a letto gli spettatori a un orario decente. Comunque, alla fine, nonostante gli ascolti ballerini, Giulio (Claudio Amendola, nella foto) e gli altri hanno messo insieme un revival di tutto rispetto. E poi sono troppe le storie rimaste in sospeso per non far presumere che ci sarà un seguito. Intanto, senza problemi di orario, si possono rivedere gli episodi su Infinity e, dal 15 giugno, anche su Netflix.

E chissà che non accada un rimbalzo benefico come nel caso di Mare Fuori. Chissà, poi, se nella prossima stagione funzionerà il «patto di Dogliani», lanciato da Gerry Scotti al Festival della Tv per accordarsi con Stefano De Martino di accorciare i loro rispettivi game.