Mistero a Sanremo: perché nessuno fa la scalinata

Giallo scalinata al Festival di Sanremo? In realtà no, ma il dibattito scoppiato sui social è lecito. In questi minuti è in corso la quarta serata della kermesse canora, quella dedicata alle cover, e in molti hanno notato un dettaglio: nessuno degli artisti in gara sta scendendo la famosa scala del Teatro Ariston. E su X è partito il tamtam: c'è stato un malfunzionamento? In molti hanno infatti pensato a un problema tecnico. Ma c'è anche chi ha ipotizzato una questione di sicurezza, complici gli infortuni registrati negli ultimi giorni, da Francesca Michielin a Kekko dei Modà. Ma la verità è un'altra.

La "colpa" è di Carlo Conti. Come testimoniato dai ritmi delle prime tre serate, la scelta di non mostrare gli artisti mentre scendono la scalinata è dettata da motivi di tempo: considerando che ci saranno ventisei esibizioni, senza dimenticare gli ospiti, è stato decido di tagliare quelle riprese. I cantanti si trovano dunque direttamente sul palco per cantare, con buona pace delle passerelle, spesso dedicate alle mise.

C'è chi ironizza, ma anche chi bacchetta la decisione degli organizzatori di Sanremo. Ecco una carrellata di post: "Oggi niente scalinata perché non possiamo perdere tempo", "Ma almeno fagli prendere i loro applausi e il loro tempo facendo la scalinata.

Ma che schifo!", "Carlo Carlo, ora stiamo esagerando: i cantanti non possono neanche godersi la scalinata". Insomma, il dibattito è rovente. Una cosa è certa: ci sono maggiori probabilità per tutti e i ventinove artisti in gara di arrivare "integri" sul palco dell'Ariston in vista della finalissima in programma domani.