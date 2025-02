Sanremo, incidente per Kekko dei Modà. Cosa è successo

Ascolta ora 00:00 00:00

Al teatro Ariston sono in corso le prove generali in vista del debutto di domani del 75esimo festival di Sanremo sotto l'occhio attento di Carlo Conti. Tutti i 29 artisti in gara (il 30esimo sarebbe dovuto essere Emis Killa, che ha deciso di ritirarsi) hanno provato il loro brano davanti ai giornalisti presenti e ci sono state alcune sorprese ma, soprattutto, si è registrata la caduta di Kekko dei Modà. Il frontman del gruppo è scivolato in una delle scale interne del teatro ma, fortunatamente, non ha riportato conseguenze.

A darne per primi la notizia sono stati Gabriele Parpiglia e Selvaggia Lucarelli e la loro indiscrezione è stata successivamente confermata dall'entourage del cantante, che comunque dopo la caduta si è presentato regolarmente sul palco per le sue prove, senza risentire di quanto accaduto poco prima. I giornalisti presenti in sala riferiscono che al termine dell'esibizione, Kekko è stato raggiunto da Carlo Conti che lo ha accompagnato all'uscita dalle quinte. È probabile che nelle prossime ore il cantante si farà visitare per precauzione da un medico ma non è comunque in discussione la sua partecipazione di domani.

Non è il primo cantante che ruzzola giù dalle scale al teatro Ariston. Ieri era stata la volta di Francesca Michielin, che però a differenza di Kekko si è fatta male. La cantante si è mostrata sui social con un vistoso tutore alla caviglia raccontando quanto le era accaduto poco prima. Nemmeno lei ha riportato (fortunatamente) gravi conseguenze dall'accaduto e sarà regolarmente sul palco domani sera, anche se probabilmente dovrà indossare il tutore. Al momento non si registrano altri incidenti sulla Riviera dei fiori, tutto si sta svolgendo regolarmente e i cantanti sembrano abbastanza sereni, solo normalmente nervosi per la competizione.

Anche Fedez, sul quale si erano ricorse voci circa un possibile ritiro dalla gara, regolarmente smentite dal suo staff, ha provato in sala.

Per la sua esibizione il teatro Ariston era particolarmente gremito e le persone presenti riferiscono che il cantante ha provato piuttosto bene il suo brano prima di lasciare il teatro e che anche lui si è mostrato comunquenonostante il contorno di gossip che lo circonda e le pressioni che sta subendo.