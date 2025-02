Sanremo, è la serata dei duetti. Ospite a sorpresa Roberto Benigni | Diretta

Carlo Conti e Roberto Bonigni

La serata dei duetti è la più attesa dal pubblico, oltre la finale, del festival di Sanremo. Oggi i cantanti in gara si esibiranno in una gara parallela, che non concorre alla vittoria della kermesse, su canzoni che hanno fatto la storia del nostro Paese ma, in generale, della musica internazionale. Tutti i 29 cantanti tornano sul palco ma la novità di quest'anno è che gli artisti in gara possono anche cantare insieme, proprio perché questa serata è come se fosse un concorso a sé. Super ospite di serata è Roberto Benigni, tenuto nascosto da Carlo Conti fino alla conferenza stampa di questa mattina. Sul palco con lui, invece, ci sono Geppi Cucciari e Mahmood.

" Tutti parlano del Festival. Hai bloccato l'Italia. Dovresti fare il ministro dei Trasporti. Lo faresti in maniera straordinaria. Non parliamo di politica, sennò la situazione è tesa, c'è nervosismo. Dietro le quinte ho visto Marcella Bella, le ho detto Bella ciao, è successo un casino, non si può, per par condicio ho dovuto salutare anche i Neri per Caso ", ha detto l'attore sul palco dell'Ariston poco dopo aver fatto il suo ingresso. " Sai chi ci sta guardando? Elon Musk. È interessatissimo all'Italia, figurati se non vedi Sanremo. Gli interessa proprio. Su X ha già votato per il vincitore. Giorgia. C'era anche l'anno scorso e l'anno prima, e dai retta a me, ci sarà per diversi anni. Ci sarà per un pò di tempo, te lo dico io che mi intendo di musica ", ha aggiunto Benigni. " Hai chiamato tutti: dalla Clerici a Gerry Scotti da Mediaset. Tu sì che hai fatto il campo largo ", ha detto ancora.

Il monologo dell'attore

Il Festival di Amadeus non è ancora finito. Entrando ho visto dei cantanti che ancora sono in attesa di cantare dall'anno scorso

ha spesso toccato temi politici ma anche ironizzato sul festival di Amadeus: "".