Nuovo intervento per Mara Venier. Cosa è successo alla conduttrice

A poco più di due settimane dalla prima puntata di Domenica In, che inaugurerà la nuova stagione oramai alle porte, Mara Venier si prepara a tornare al timone della sua amata trasmissione televisiva. E questo nonostante il fatto che, come da lei stessa annunciato, sarà costretta nei prossimi giorni a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico all'occhio, l'ennesimo di questa per lei più che travagliata stagione estiva.

Era stata la stessa conduttrice televisiva, ultimamente meno attiva sui suoi profili social rispetto al solito, a raccontare recentemente in prima persona i suoi problemi di salute. "Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa e ora ne devo fare altri 3 sperando di riacquistare un po' la vista" , aveva raccontato a Dagospia la Venier. "Questa è la verità prima che si dicano cose non vere. È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli. Ora sono a Viareggio con mio marito Nicola".

Malgrado le grandi difficoltà, comunque, è riuscita a portare a compimento le riprese del progetto cinematografico "Diamanti" di Ferzan Özpetek e ora, conclusi gli impegni sul set, potrà dedicarsa a risolvere i suoi problemi di salute in tempo per poter riprendere in mano il timone di Domenica In. Dopo le due delicate operazioni alla retina a causa delle improvvise emorragie, una effettuata a luglio e l'altra ad agosto, la Venier dovrà comunque tornare sotto i ferri: al momento non è stata resa nota la data dalla diretta interessata, ma, visti i tempi piuttosto stretti, è probabile che tutto avvenga entro le prossime due settimane.

Anche se i suoi problemi non sono alle spalle, tuttavia, la celebre conduttrice televisiva ci ha tenuto a rassicurare i suoi ammiratori. "Mara Venier dovrà operarsi ancora ma non si ferma: 'A Domenica in ci sarò'" , si legge infatti su Oggi. Il programma televisiv riaprirà i battenti la prossima domenica 15 settembre e, pur con qualche novità, manterrà le sue caratteristiche.

Tornerà la banda diretta dal maestro, da anni al suo fianco, mentre lo studio sarà rinnovato nelle sue scenografie: ogni puntata sartanno presenti tre o quattro ospiti per affrontare le principali tematiche della settimana, e ovviamente non mancheranno le tradizionali interviste condotte come sempre dalla padrona di casa.