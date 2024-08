La retina, l'emorragia improvvisa e i ricoveri in ospedale: l'estate difficile di Mara Venier

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli ultimi giorni di riposo prima di rientrare in studio con la nuova stagione di Domenica In. Mara Venier ha scelto Viareggio - e il Principe di Piemonte - per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza insieme al marito Nicola Carraro prima di tornare al lavoro. L'estate della conduttrice non è stata, però, facile a causa dei seri problemi di salute avuti da metà luglio, quando è stata costretta a subire un delicato intervento all'occhio. Pur avendo condiviso alcuni scatti dall'ospedale sulla sua pagina Instagram, Mara Venier aveva scelto di non fornire dettagli sulla sua situazione, ma oggi - a distanza di due settimane dal secondo intervento - la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio.

L'emorragia poi l'intervento

Mara Venier ha scelto il sito Dagospia per rivelare cosa le è accaduto negli ultimi due mesi e mezzo, cioè da quando ha perso provvisoriamente la vista a causa di un'epitassi e è stata costretta ad affidarsi alle cure del professor Andrea Cusumano: " Ho subito due interventi alla retina per una emorragia improvvisa", ha raccontato la conduttrice, parlando delle sue attuali condizioni di salute e dei prossimi step verso la guarigione: "Ora ne devo fare altri tre sperando di riacquistare un po' la vista. Questa è la verità prima che si dicano cose non vere". Mara Venier ha confessato di avere vissuto un momento tutt'altro che sereno anche per la lontananza dei figli: "È stato un periodo di solitudine perché non volevo rovinare le vacanze ai miei figli" .

In ritorno in tv e i nuovi interventi

Nonostante i due interventi subiti tra metà luglio e i primi di agosto, la presentatrice veneziana è riuscita a portare a termine anche l'impegno con il regista e suo grande amico Ferzan Ozpetek, che l'ha voluta nel cast del suo ultimo film "Diamanti". Ma prima di tornare alla guida di Domenica In, con la prima puntata programmata per il 15 settembre, dovrà varcare nuovamente le porte della Casa Di Cura San Domenico a Roma per sottoporsi ad altri tre interventi per migliorare la vista, che oggi - come lei stessa ha dichiarato - è ancora parzialmente compromessa dalle emorragie.

Unaimportante in vista dell'autunno, che la vedrà impegnata con un secondo programma televisivo. A partire da sabato 9 novembre, infatti, Mara Venier sarà alla guida del nuovo dating show di Rai1 dedicato alla terza età, Le Stagioni dell'amore.