RELIFE debutta nell’intrattenimento: su Prime Video arriva la serie "Behind the Skin" con la dottoressa Chantal Sciuto

Il mondo della medicina estetica incontra quello dell’intrattenimento in un progetto inedito destinato ad approdare su Prime Video. Si intitola Behind the Skin la nuova serie prodotta da CFU Studios che vede protagonista la dottoressa Chantal Sciuto, tra le figure più autorevoli della medicina estetica in Italia e all’estero. A sostenere il progetto c’è RELIFE, realtà del Gruppo Menarini specializzata nell’innovazione dermatologica e nella medicina estetica. La serie, composta da otto episodi della durata di 24 minuti ciascuno, propone una formula originale che mescola elementi di realtà e fiction. Al centro del racconto ci sono la vita professionale, le relazioni e la quotidianità della stessa Sciuto, che interpreta se stessa in una narrazione che punta a mostrare il volto più autentico della medicina estetica contemporanea.

Un nuovo modo di raccontare la medicina estetica

Behind the Skin rappresenta una delle più interessanti operazioni di Brand Entertainment realizzate negli ultimi anni in Italia. RELIFE non si limita infatti a essere sponsor del progetto, ma entra direttamente nella narrazione attraverso un'integrazione editoriale studiata per valorizzare il percorso professionale della protagonista e il lavoro svolto nel settore della cura della pelle. L'obiettivo è raccontare una disciplina in continua evoluzione attraverso una chiave narrativa accessibile al grande pubblico, mettendo in luce il legame tra ricerca scientifica, innovazione e benessere personale. All'interno della serie trova spazio anche Definisse, una delle linee più rappresentative del marchio, inserita nel racconto in maniera organica come parte integrante dell'attività clinica della dottoressa Sciuto.

La ricerca scientifica al servizio della longevità

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda proprio il tema della longevity, sempre più al centro del dibattito nel settore della medicina estetica. Nel corso degli episodi viene presentata la tecnologia sviluppata da RELIFE in collaborazione con l'Università di Firenze, basata su un approccio innovativo volto a preservare il collagene già presente nella pelle. Una soluzione che, secondo gli studi condotti, contribuisce a migliorare luminosità, tonicità e riduzione delle rughe. La serie sceglie però di affrontare questi temi senza trasformarli in semplici contenuti promozionali, integrandoli nel percorso professionale della protagonista e nelle storie raccontate.

La filosofia della "Bellezza Senza Tempo"

Uno dei concetti cardine del racconto è quello della Timeless Beauty, la "Bellezza Senza Tempo" che rappresenta la visione estetica di RELIFE. Nel corso della serie, dialoghi e confronti tra la dottoressa Sciuto, professionisti del settore ed esponenti del management aziendale diventano l'occasione per approfondire la filosofia che guida il brand. La bellezza viene presentata non come un obiettivo esclusivamente estetico, ma come un percorso che coinvolge identità, benessere e consapevolezza personale. Una visione che punta a superare i modelli tradizionali legati all'apparenza e a valorizzare l'unicità di ogni individuo.

Fragments of Beauty: contro l'age shaming

Tra gli elementi che arricchiscono la narrazione c'è anche Fragments of Beauty, la campagna internazionale promossa da RELIFE per sensibilizzare sul tema dell'age shaming e delle pressioni sociali legate all'aspetto fisico. Il progetto, realizzato insieme all'artista svizzero Simon Berger, trova spazio all'interno della serie come parte di una riflessione più ampia sul rapporto tra immagine, autostima e accettazione di sé. Le riprese hanno inoltre offerto l'occasione per approfondire la storia del marchio, la sua identità e la sua evoluzione, mettendo in relazione innovazione scientifica e dimensione culturale. Secondo la visione proposta dalla serie, la medicina estetica non deve essere interpretata esclusivamente come uno strumento tecnologico, ma come parte di un approccio contemporaneo alla cura della persona.

Chantal Sciuto protagonista tra realtà e fiction

Il cuore di Behind the Skin resta comunque la figura della dottoressa Chantal Sciuto. La serie offre infatti uno sguardo ravvicinato sulla sua attività quotidiana, alternando scene cliniche autentiche, pazienti reali e momenti più narrativi che approfondiscono relazioni, emozioni e dinamiche personali. Il risultato è un racconto che mostra la professionista dietro il camice, evidenziando il rapporto umano che si crea con i pazienti e il ruolo della medicina estetica nel miglioramento del benessere individuale. "La partecipazione a Behind the Skin è stata un'esperienza unica: mi ha permesso di mostrare la medicina estetica per ciò che è davvero, un incontro tra scienza, ascolto e identità personale. Portare il mondo RELIFE dentro la serie, con i suoi valori e la sua visione di Bellezza Senza Tempo, è stato naturale. Questo progetto racconta la verità del mio lavoro e il modo in cui aiuto le persone a sentirsi bene nella propria pelle ogni giorno", ha dichiarato la dottoressa Sciuto.

La visione del Gruppo Menarini

Per RELIFE, il progetto rappresenta anche un'opportunità per raccontare il proprio impegno nella ricerca e nell'innovazione attraverso un linguaggio diverso da quello tradizionalmente utilizzato dal settore. "Per RELIFE, innovazione significa trasformare la ricerca scientifica in valore concreto per pazienti, consumatori e professionisti. Con Behind the Skin abbiamo scelto di condividere questo impegno attraverso un racconto che mette al centro competenza, trasparenza e visione. È un progetto che riflette il nostro DNA Menarini e testimonia la crescita di un brand che desidera contribuire in modo significativo all'evoluzione della medicina estetica", ha affermato Francesco Michienzi, presidente del board RELIFE. Sulla stessa linea anche Mel Warren, Global Portfolio Strategy Manager Marketing di RELIFE, che ha sottolineato il valore innovativo dell'iniziativa: "Siamo orgogliosi di partecipare a un progetto editoriale innovativo come Behind the Skin.

Il linguaggio cinematografico scelto per raccontare la vita e il lavoro della dottoressa Sciuto riflette perfettamente la nostra visione: unire scienza, cultura e autenticità per valorizzare una bellezza senza tempo. Grazie alla distribuzione su Prime Video, la nostra filosofia estetica raggiunge un pubblico più ampio attraverso un racconto credibile, emozionale e profondamente contemporaneo".