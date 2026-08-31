Rivoluzione Zelig: lasciano Bisio e Incontrada, arrivano Hunziker e Ale & Franz

Zelig scalda i motori e si appresta a tornare in onda in una versione rinnovata. Nell’anno degli anniversari – i 40 anni dalla nascita dell’omonimo locale e i 30 anni dalla prima puntata – il programma comico ripartirà con nuovi conduttori. Dopo l’edizione celebrativa, andata in onda lo scorso gennaio con quattro puntate speciali, la storica coppia composta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ha deciso di lasciare il timone dello show. Al loro posto arriveranno Michelle Hunziker e Alessandro Besentini e Francesco Villa, in arte Ale & Franz.

I nuovi conduttori di Zelig

Per Michelle Hunziker si tratta di un ritorno sul palco dello show comico di Gino e Michele, la mente e l’anima dietro a Zelig, che hanno da poco celebrato i 50 anni di sodalizio artistico. La conduttrice svizzera affiancò Claudio Bisio per tre edizioni consecutive – dal 2000 al 2003 – lasciando poi il posto proprio a Vanessa Incontrada. Si tratta, dunque, di un passaggio di testimone tra i due volti femminili di Mediaset, visti gli impegni della conduttrice toscana con nuove fiction e l’imminente matrimonio. Per Ale & Franz si tratta invece di un cambio di registro, da comici a padroni di casa, senza rinunciare alla loro cifra ironica. Il duo è già stato protagonista di Zelig On, dove è passato dagli sketch a un ruolo più centrale sul palco, arrivando a condividere la conduzione delle puntate insieme a Lodovica Comello e Paolo Ruffini.

Quando comincia Zelig

Sulla data ufficiale per il ritorno di Zelig in tv c’è ancora incertezza. Alla presentazione dei palinsesti autunnali, i vertici Mediaset hanno confermato la messa in onda delle nuove puntate, senza però svelare quando il programma debutterà. Lo show potrebbe trovare spazio già nel corso dell’autunno, ma non è escluso uno slittamento a gennaio, con la nuova edizione pronta a entrare nel palinsesto del 2027.