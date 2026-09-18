Da Anna ai Pooh, i “Music Awards” compiono vent’anni di pop

da Verona

Un grande spettacolo e premi veri, agli artisti veri, i più amati e seguiti dal pubblico. Stasera e domani sera nello splendido scenario dell’Arena di Verona, in diretta su Raiuno, sfileranno i più importanti nomi della musica italiana per un’edizione speciale dei BYD Music Awards: si festeggiano i vent’anni della manifestazione. La conduzione è affidata, per la quindicesima volta, a Carlo Conti e Vanessa Incontrada (la produzione è di Friends Tv).

Da Achille Lauro ad Annalisa, passando per Giorgia, Sal Da Vinci, i Pooh, fino ai rapper amati dai ragazzi Anna e Kid Yugi, tantissimi gli artisti che calcheranno il palco dell’Arena, per gli spettatori di tutte le età e i gusti musicali. Tra tradizione e nuove tendenze, il pubblico potrà riascoltare i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso. E rivivere anche vent’anni di storia della musica italiana. La manifestazione dal 2007 ha accolto oltre 600 artisti, consegnato più di mille premi assegnati sulla base delle certificazioni Fimi/Niq e Siae e accompagnato l’evoluzione dell’industria musicale, ampliando le diverse categorie e valorizzando, oltre alla discografia, anche il mondo dei live.

BYD, azienda leader mondiale nella produzione di auto elettriche, affianca la manifestazione nella celebrazione degli artisti che hanno trasformato talento, passione e determinazione in successi. Oltre ai cantanti già citati, ecco gli altri artisti che si esibiranno nelle due serate: Alfa, Antonacci, Clara, Coez, Delia, Ditonellapiaga, Elisa, Emis Killa, Emma, Brignano, Fred De Palma, Fulminacci, Geolier, D’Alessio, Panariello, il Volo, Irama, Juli, Levante, Luchè, Madame, Mengoni, Pezzali, Modà, Nayt, Negramaro, Notre Dame De Paris, Olly, Paky, Cocciante, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, TonyPitony.