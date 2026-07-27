Tale e Quale Show, tutto sulla nuova edizione: il cast, quando comincia, le novità

La stagione televisiva del divertimento riparte il 23 settembre, data in cui Carlo Conti e la sua squadra torneranno in onda con “Tale e Quale show”. Le novità della quattordicesima edizione del talent, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, sono state anticipate dal conduttore toscano. Attraverso una Stories su Instagram, infatti, Conti ha svelato che il programma partirà a fine settembre e una giuria rinnovata.

Il cast

I nomi dei personaggi famosi, che prenderanno parte al programma a partire da settembre, sono stati ufficializzati dalla Rai lo scorso 17 luglio. Con un ironico post pubblicato sui social, la Direzione Intrattenimento Prime Time della rete pubblica ha reso noti i nomi dei dieci vip che si metteranno in gioco con le esibizioni dal vivo, ovvero Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. A questi si aggiungeranno due nomi già noti ai telespettatori, quelli di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che torneranno a fare sognare il pubblico con i loro “duetti impossibili”.

La giuria

La più importante novità della stagione riguarda la giuria del programma. Massimo Lopez e Giorgio Panariello hanno passato il testimone ad Alessandro Siani ed Elettra Lamborghini. Il primo era già stato ospite speciale della finale di “Tali e quali”, il format condotto da Nicola Savino lo scorso inverno, mentre la seconda è la vera new entry dell’edizione. La cantante, che sta spopolando in radio con il brano “Bam Bam Bambina”, sarà la spalla perfetta per Cristiano Malgioglio, unico elemento di continuità con la giuria degli anni passati. Il quarto giudice, invece, sarà un ospite speciale che cambierà a ogni puntata.

Quando comincia

L’appuntamento con la nuova edizione di “Tale e Quale Show” è fissato per mercoledì 23 settembre in prima serata su Rai 1 per nove puntate in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Carlo Conti è prontissimo ma intanto si gode l’estate e la sua famiglia. Nelle scorse ore, infatti, ha festeggiato il compleanno della moglie Francesca, dedicandole un bellissimo post sui social con tanto di auguri da parte del figlio Matteo.