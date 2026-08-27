Temptation Island, Uomini e Donne, C’è posta per te: quando tornano in onda i programmi di Maria De Filippi

Il conto alla rovescia per l’inizio dei programmi di Maria De Filippi è ufficialmente cominciato. I programmi Mediaset firmati dalla popolare conduttrice torneranno in onda alla spicciolata a partire da settembre tra conferme e qualche novità. A partire da Temptation Island che, dopo il successo di ascolti registrato a luglio, tornerà in onda con una puntata speciale.

Uomini e Donne

Le luci dello studio di Uomini e donne si sono riaccese e le registrazioni del dating show pomeridiano di Canale 5 sono ricominciate. I fan della popolare trasmissione di Maria De Filippi però dovranno attendere ancora un po’ prima di conoscere le nuove storie dei tronisti. Il programma ripartirà a metà settembre, da lunedì 21, con il trono Over e il trono Classico ma i nomi dei nuovi giovani protagonisti non sono ancora stati svelati. Confermati invece gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti e l’immancabile Gemma Galgani.

Temptation Island

Dopo il record di ascolti messo a segno con l’edizione di luglio, Temptation Island è pronto a tornare in onda in prima serata con una puntata speciale. Al centro delle riprese ci saranno le evoluzioni delle storie delle coppie protagoniste della stagione appena conclusa. La puntata dovrebbe andare in onda entro il 13 settembre, ma secondo alcune indiscrezioni le registrazioni si svolgeranno nello studio di Uomini e donne con la possibile messa in onda pomeridiana della puntata speciale del reality dei sentimenti.

Tu si que vales

Il sabato sera autunnale di Canale 5 sarà nuovamente targato “Tu si que vales”, ma con molte novità. La conduttrice Giulia Stabile passerà il testimone a Elisabetta Canalis, che affiancherà i veterani Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. A sorpresa tornerà anche Belen Rodriguez, che sarà guest fissa nel segmento del Lip Sync karaoke. Non cambierà invece la giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi con Sabrina Ferilli giudice popolare. I casting per selezionare i nuovi talenti che si esibiranno in studio si svolgeranno a inizio settembre e la messa in onda delle registrazioni avverrà entro la fine del mese.

C’è posta per te

Slitterà al 2027, più precisamente sabato 6 gennaio, l’inizio di “C’è Posta per te”. La produzione è già al lavoro per selezionare nuove ed emozionanti storie, che Maria De Filippi racconterà insieme ai protagonisti delle vicende. Secondo le indiscrezioni, il format del sabato sera di Canale 5 potrebbe tornare in onda con alcune novità tra cui un maggiore coinvolgimento degli ospiti famosi e focus sulle storie d’amore.