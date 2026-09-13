Torna Mattino 5, l’attualità con il ritmo di Panicucci e Vecchi

Ricomincia lunedì 14 settembre uno degli appuntamenti più seguiti del daytime televisivo, ossia Mattino 5 su Canale 5. Ogni mattina dal lunedì al venerdì, dalle 8,40 Federica Panicucci e Francesco Vecchi attraverseranno i principali fatti del giorno con collegamenti, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti con ospiti e protagonisti delle notizie. La chiavi decisive di questo programma, che raccoglie un consenso tv sempre più significativo e un crescente social appeal, sono la puntualità delle informazioni e il garbo nell’esporle. Lo confermano anche i risultati degli ultimi anni, che hanno visto Mattino 5 superare e battere regolarmente il concorrente Unomattina e diventare molte volte protagonista di scoop e anticipazioni che poi hanno dettato l’agenda dell’informazione nei giorni a venire. Ad esempio, nella scorsa stagione, hanno avuto molto rilievo e hanno fatto discutere le dichiarazioni e i confronti in studio sulla cosiddetta “impronta 33” in merito all’omicidio di Chiara Poggi e le interviste esclusive ai legali coinvolti nell’inchiesta. Ma non solo. Anche gli interventi del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni hanno conquistato importanti ribalte informative.

La squadra di autori, collegata a doppio filo con la redazione, aggiorna la scaletta in tempo reale rendendo il programma una istantanea attenta della cronaca e delle sue evoluzioni che Panicucci e Vecchi trasformano in racconto televisivo. Un lavoro che spesso ha standard da tv all news americana e che allarga i confini della cronaca arrivando alla politica e al costume. La prima puntata di lunedì 14 sarà incentrata sull’attualità e poi affronterà gli ultimi sviluppi del giallo di Garlasco. Tra gli ospiti, l’avvocato Bocellari, legale di Alberto Stasi.