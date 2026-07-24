Verdone, Yaman e Falchi: a “Felicità”

Carlo Verdone, Can Yaman e Anna Falchi, insieme a Luisa Ranieri, Luca Zingaretti e all’artista Lello Esposito, sono tra i protagonisti della terza puntata di Felicità, in onda sabato 25 luglio alle ore 12 su Rai 2.

Realizzata tra il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno, mete tra le più frequentate dal jet set internazionale in questa estate, la puntata racconta il talento, il successo, la carriera e le eccellenze italiane, senza dimenticare i valori da promuovere tra i giovani in una società sempre più individualista e superficiale.

Spazio anche a un contributo di Gianni Morandi e Gigi D’Alessio dall’Arena di Verona, all’intervento da Cortona di Michele Coppola, responsabile Cultura di Intesa Sanpaolo, e alla partecipazione di Maylin Aguirre, Pina Lodovico e Giovanni Acanfora di Givova, insieme allo chef Pasquale Palamaro.

Per la rubrica “Vivere bene, vivere meglio, vivere a lungo”, il professor Pietro Lorenzetti incontra Gloria Conti, la simpatica artista aretina diventata popolare grazie allo spazio che Fiorello le ha dedicato nella trasmissione La Pennicanza.