William Hasley, trovato morto lo sceneggiatore dei Puffi

William Hasley, lo sceneggiatore di 78 anni che ha lavorato a serie televisive come "I Puffi" e che ha scritto un libro motivazionale a quattro mani con Caitlyn Jenner, è stato trovato morto lo scorso sabato sera sul popolare sentiero di Runyon Canyon a Hollywood.

Cosa è successo

Un vicino di casa di Hasley ha espresso rammarico per la sua morte in solitudine.

"L'ho visto sabato mentre portava la spesa", ha raccontato al New York Post. "È molto triste che sia morto così, completamente solo”. L'ufficio del medico legale della contea di Los Angeles non ha ancora reso nota la causa del decesso, rinviando qualsiasi accertamento ufficiale.

La carriera di Hasley

William Hasley è stato un talento poliedrico che ha dato il suo contributo sia alla letteratura che alla televisione. In particolare, è stato riconosciuto per il suo ruolo di ghostwriter del libro motivazionale di Caitlyn Jenner, "Finding the Champion Within", pubblicato nel 1996. Oltre a questa collaborazione, tra i più celebri lavori della sua vita ricordiamo la sceneggiatura di indimenticabili serie animate come "I Puffi" dei quali ha scritto 37 episodi tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, e "Fat Albert and the Cosby Kids".

Il suo legame con "Fat Albert" lo portò a impegnarsi con le Special Olympics, una causa a lui molto cara per via del suo passato da atleta, come giocatore di football e corridore di fondo alla Marshall University. Infatti, nel 1984 ha lavorato allo speciale televisivo della NBC dedicato alla squadra olimpica statunitense.

Con una ricca carriera da scrittore, Hasley è stato protasgonista anche nel piccolo schermo portando a compimento progetti come "Borderline Heroes", trasmesso dalla ABC, e "Brooklyn District" per la Universal.

La sua creatività si è estesa alla scrittura per le serie televisive degli anni '90 "The Young Riders" e "Swift Justice" ma anche per "Ghost Stories", "La signora in giallo" e "Highway to Heaven".

Nel corso della sua vita, Hasley ha influenzato molte persone attraverso il suo insegnamento, guidando aspiranti scrittori all'Università della California di Los Angeles. È stato sposato con Robin Riker, attrice nota per il suo ruolo in "Beautiful".

Oltre all'insegnamento e alla