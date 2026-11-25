Per alcuni è il luogo ideale per alludere a situazioni sfuggenti ed ambigue. Come le sue acque traditrici: in superficie tranquille, insidiose sul fondo. È - o meglio sarebbe il lago di Bellamo: nome fittizio che allude a quello di Como, attorno alle cui rive Andrea Vitali ha ambientato una felice serie di visionari romanzi gialli; «Un lago su cui spira una brezza speciale - lo descrive Marco Pontecorvo, regista di Una finestra vista lago , la serie in quattro serate che a quei romanzi si ispira, in onda su Raiuno e RaiPlay - . Una brezza che, si dice, porti follia». Siamo negli anni ’30: a Bellamo dalla Calabria approda con la moglie il maresciallo Maccadò; «un investigatore atipico - lo descrive l’interprete Antonio Folletto catapultato fra nebbie e pettegolezzi lacustri, piuttosto che mostrare una rigida autorità in linea con lo stile dei tempi, preferisce usare l’empatia del suo Sud, l’ironia, la curiosità». Gli stessi misteri che deve risolvere «riguardano semplici fatti di vita quotidiana - racconta Salvatore De Mola, sceneggiatore - . Un toro senza corna che inspiegabilmente gira libero per il paese, la denuncia di una signora per il furto di un quadretto del Sacro Cuore di Gesù... Tutti gialli senza il morto, da cui partono invece storie ricchissime di sviluppi curiosi, di personaggi particolari». I quali vivono negli anni ’30, ma potrebbero anche appartenere all’oggi. «La moglie di Maccadò, ad esempio - fa notare la sua interprete, Giulia D’Aloja - rispecchia le ambizioni femminili del tempo, come costruire una famiglia numerosa; ma è anche emancipata, mai subordinata al marito e sa adattarsi in fretta ad un ambiente solo in apparenza ostile».

All’autore dei romanzi Vitali (che prima di prendere la penna in mano ha fatto per venticinque il medico condotto) la fiction è piaciuta molto. «Spesso i miei personaggi sono descritti solo attraverso il loro il carattere. Così, quando ho visto Folletto in divisa, mi sono detto: “È lui, il mio maresciallo!”».

Anche la leggerezza che caratterizza il racconto gli è parsa molto in linea col suo stile letterario: «Pontecorvo si è adattato alla mia scrittura. Ne è nato un prodotto che ha poco di criminale, e molto di commedia».