Una delle caratteristiche principali del buon cinema non è sempre e solo quella di fornire una forma di escapismo. Spesso un film, al contrario, è tanto più potente quanto più riesce a parlare della società e dei problemi che la affliggono. Per questo non sorprende che, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, che cade oggi 25 novembre, gli spettatori vadano alla ricerca di pellicole capaci di affrontare questo tema tanto delicato quanto spaventoso. Se le piattaforme streaming offrono diverse scelte per approfondire il tema, anche i canali in chiaro propongono titoli che prendono di petto il tema della violenza contro le donne, affrontandone le varie sfumature. Stasera in tv la proposta si divide tra eventi, documentari e film veri e propri, con la speranza che l’arte possa aiutare a tenere vive le coscienze.

Si comincia alle 21.30 su Rai 1 con Una Nessuna Centomila, l’evento musicale diventato ormai simbolo della lotta alla violenza di genere. A condurre la serata, in diretta dall’Arena di Verona, ci saranno Fiorella Mannoia e Carlo Conti. Sul palco si alterneranno personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico. Alle 21.25 su La5, invece, andrà in onda il documentario dal titolo Mai più - Donne oltre la violenza, scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini. Presentato in anteprima alla 83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il documentario porta all’attenzione del pubblico quattro storie vere di quattro donne che sono riuscite a sopravvivere nella loro battaglia contro la violenza sulle donne.

Per quanto riguarda i film, invece, alle 21.10 su Rai Movie andrà in onda Holland, film di Mimi Cave che vede come protagonista Nicole Kidman, nei panni di una donna che vive nella città che dà il titolo il film, seguendo uno stile di vita olandese. La donna, che apparentemente ha una vita serena e completa, è convinta che il marito Fred (il Matthew Macfayden di Orgoglio e pregiudizio) la tradisca durante i viaggi di lavoro. Mentre stringe un’amicizia sempre più profonda con il collega Dave (Gael Garcia Bernal), la protagonista comincia a nutrire sospetti sempre più profondi nei confronti del marito. La sua “indagine” la porterà però a scoprire qualcosa di molto più terribile di quello che si aspetta. Holland, con il suo tono che mescola la commedia al perturbante, riflette soprattutto sull’aspetto esterno di un predatore e su come il male spesso indossi la maschera della virtù. Appuntamento alle 21.15 su La7 cinema con Tre manifesti a Ebbing Missouri, pellicola che segue la storia di Mildred Hayes, una donna che cerca giustizia per la morte della figlia, che è stata stuprata e uccisa in modo brutale. Non potendo contare sull’aiuto di una polizia che sembra distratta per seguire un caso che comincia ad invecchiare, Mildred decide di cercare da sé la verità e, forse, anche la vendetta.

Subito dopo Tre manifesti a Ebbing, Missouri, La7 cinema trasmette Amabili Resti. Tratto dall’omonimo e struggente romanzo di Alice Sebold, il film racconta la storia di una ragazzina che viene uccisa dal suo vicino di casa (Stanley Tucci), già responsabile di diversi omicidi di giovani ragazze. Proprio a causa della morte traumatica, la protagonista (Saoirse Ronan) rimane bloccata sulla Terra, con lo scopo di riuscire ad aiutare suo padre (Mark Wahlberg) e tutta la famiglia a far luce su quello che le è successo veramente. Alle 22.46 su La5 c’è il film Anche io (traduzione di Me Too), in cui si ripercorre la storia delle giornaliste del New York Times Jody Kantor e Megan Twohey che, nel 2017, cominciarono a indagare contro Harvey Weinstein, potentissimo produttore di Hollywood accusato di molestie da diverse attrici. Un articolo, quello delle giornaliste, che non portò solo alla diffusione del movimento Me Too, ma anche al successivo arresto del produttore per stupro.

Alle 00.50 su Rai 2 è atteso invece Nome di donna, film di Marco Tullio Giordano con Cristiana Capotondi. Il film segue le vicissitudini di una madre single che, dopo aver cominciato a lavorare in una lussuosa residenza per anziani ricchi, si trova invischiata in un incubo fatto di molestie e pressioni da parte del direttore della struttura. Senza aiuto dalle colleghe e muovendosi in una realtà che si scopre essere terribilmente omertosa, la protagonista dovrà fare di tutto per non soccombere. A 00.56 su Rete 4 invece c’è Room, pellicola che ha lanciato la carriera di Brie Larson, che qui interpreta una donna tenuta prigioniera per anni dal suo rapitore. In un seminterrato che non ha vie di fuga, la donna cresce mentre cerca di creare un ambiente sano per il figlio avuto dal suo aguzzino. Sarà proprio per salvare la vita al figlio che la donna deciderà di reagire e di provare a scappare dal suo incubo.