Francesco Totti si racconta a Belve, questa sera su Rai 2, tra ironia e commozione. La leggenda giallorossa ripercorre la vita privata e la carriera.

Alla domanda su chi possa essersi approfittato della sua posizione quando era al top, risponde: «Persone impensabili, familiari, amici, parenti.

Hanno mangiato in tanti. Potessi, non lo rifarei». Commosso, ricorda il padre: «Non gli ho mai detto ti voglio bene. Mi manca l’abbraccio. Oggi mi dico che sono stato una testa di cazzo a non averlo fatto».

E ammette di ripetere con i figli lo stesso errore: «So che sbaglio». Sulla rottura con Ilary Blasi confessa: «È successo» (il tradimento) e «non riesco a perdonare». Poi la ferita per l’addio alla Roma nel periodo da dirigente: «Avrei preferito che la società mi rispettasse di più».