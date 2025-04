Il rito della constatazione della morte di Papa Francesco: "Ictus causa di morte"

Ascolta ora 00:00 00:00

La morte del Santo Padre ha dato il via a una serie di procedure che vengono compiute in Vaticano quando un pontificato si chiude con la scomparsa del titolare. Nella giornata di oggi, dopo la certificazone della morte, verranno apposti i sigilli agli appartamenti del Papa: non solo quello al secondo piano di Casa Santa Marta ma anche quello al terzo piano del Palazzo apostolico. Una procedura standard che si applica in questi casi, e che anche in questo specifico frangente verrà seguita, nonostante Papa Francesco non abbia mai vissuto in quegli appartamenti. Utilizzava quella parte del palazzo esclusivamente la domenica per gli Angelus.

Il certificato di morte del Papa è stato comunicato puntualmente alle 8: "Ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile".

Alle 19.30 è iniziato il rosario in suffragio del Papa. Tanti i pellegrini in piazza che, nonostante siano stati previsti anche i posti a sedere, hanno preferito restare in piedi. Non c'è ancora una data per i funerali ma si presume che vengano celebrati tra venerdì e domenica. La data verrà comunicata domani a sguito della decisione della Congregazione dei cardinali.

Secondo il testo liturgico dovrebbe avvenire tra il quarto e il sesto giorno dalla morte. Il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco si svolge tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa. Quindi tra il 5 e il 10 maggio.