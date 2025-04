Il Papa a San Pietro, salma a terra senza catafalco. Ora l'omaggio dei fedeli | La diretta

È il giorno di San Pietro: la salma di Papa Francesco, traslata oggi nella basilica, resterà esposta fino a venerdì alle 19, mentre i funerali saranno celebrati alle 10 di sabato. Molti i fedeli accorsi in Vaticano per l'ultimo saluto al Pontefice morto il 21 aprile, la mattina del lunedì dell'Angelo, dopo aver partecipato ai riti della Pasqua. "Ai funerali ci saranno almeno 200mila persone e per l'elezione del nuovo Pontefice ne attendiamo altre 250mila", ha spiegato Fabio Ciciliano, capo Dipartimento della Protezione civile, nominato ieri commissario dal governo.

11.02 - Al via l'accesso dei fedeli in basilica per omaggio a Papa

Cominciano ad entrare dopo ore di attesa i primi fedeli in basilica per l'ultimo saluto a papa Francesco. Dopo la traslazione da Casa Santa Marta e l'omaggio di cardinali e prelati e membri della famiglia pontificia, è il momento, finalmente, del popolo di fedeli.

10.50 - Folla in fila ai varchi per l'omaggio al Papa in Basilica

C'è già una lunga folla incanalata in piazza San Pietro e che si ripara dal sole con gli ombrellini, in attesa che si aprano alle 11 gli accessi alla basilica di San Pietro per l'omaggio di popolo alla salma di papa Francesco. Si tratta di fedeli, pellegrini, religiosi, turisti, e qualche prelato. Suor Genevieve Jeanningros, amica del Papa, impegnata sempre con gli ultimi, in particolare la gente del circo che fece conoscere anche a Francesco, è tra le prime persone a portare il suo omaggio. La suora, dell'ordine delle Piccole Sorelle di Gesù, ultraottantenne, con uno zaino verde sulle spalle, prega e piange.

10.10 - Terminato il rito della traslazione della salma del Papa

Il rito della traslazione della salma del Papa nella basilica di San Pietro si è chiuso. Dopo la preghiera dei defunti, l'Eterno riposo, il canto finale è stato dedicato alla Madonna: il Salve Regina.

9.59 - La salma del Papa aspersa con l'acqua e incensata

La salma di Papa Francesco, posta nella bara aperta davanti all'altare della Confessione nella basilica di San Pietro, è stata aspersa con l'acqua benedetta e incensata. Presenti alcune decine di cardinali: da Pietro Parolin a Baldo Reina, da Reinhard Marx a Konrad Krajewski. Ci sono anche il card. Angelo Becciu e Raymond Burke. Quindi Giovanni Battista Re, Luis Antonio Tagle, Fernando Filoni, Gianfranco Ravasi, Christobal Lopez Romero, Claudio Gugerotti, Xavier Bustillo, Gualtiero Bassetti, e molti altri. Oltre ai cardinali di Curia, già presenti a Roma, ci sono gli italiani ma anche molti stranieri già arrivati dalle loro sedi, in vista dei funerali, e successivamente del Conclave..

9.54 - La "famiglia" del Papa in prima fila in basilica

La "famiglia" del Papa, quella pontificia, ovvero tutte le persone che si sono prese cura di lui fino all'ultimo momento, sono in prima fila nella basilica di San Pietro dove si svolge il rito della traslazione della salma. Ci sono i tre segretari: don Juan Cruz Villalon, don Manuel Pellizzon e don Fabio Salerno. Accanto a loro i laici che sono stati sempre accanto al Pontefice: l'infermiere Massimiliano Strappetti, e gli aiutanti di camera Piergiorgio Zanetti e Daniele Cherubini.

9.42 - La bara del Papa in basilica a terra, non sul catafalco

La bara di Papa Francesco nella basilica vaticana è stata deposta davanti all'Altare della Confessione. E su una piccola pedana leggermente inclinata, posta su un tappeto a terra, e non sul catafalco come è sempre avvenuto nel passato. Sono state in questo senso rispettate le volontà del Papa.

9.34 - La salma del Papa fa ingresso in basilica

La salma di Papa Francesco, trasportata dai sediari e accompagnata dalla solenne processione, ha fatto ingresso nella basilica di San Pietro. Al termine di questo rito, tra i più solenni tra le celebrazioni vaticane, a partire dalle 11, sarà possibile per tre giorni l'omaggio di tutti i fedeli al Pontefice.

9.19 - La bara aperta del Papa portata dai sediari

Il Papa viene traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari. Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell'occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Tanti i fedeli in piazza a pregare. Un lungo e commosso applauso ha accolto il corpo in processione a Piazza San Pietro. Molte persone catturano le immagini di questo momento, che è comunque storico per la Chiesa, con i loro telefonini.

9.03 - Al via il rito della traslazione della salma del Papa

Al via il rito della traslazione della salma del Papa. La cerimonia ha preso il via nella Cappella di Casa Santa Marta con la preghiera recitata dal Camerlengo, il card. Kevin Farrell. Poi ci sarà la processione verso Piazza San Pietro e quindi nella basilica, dove dalle 11 prenderà il via l'omaggio dei fedeli

8.54 - Preghiera a Santa Marta prima della traslazione

Momento di preghiera silenziosa nella cappella di Santa Marta davanti alla salma di papa Francesco. Alle 9 poi la bara con il defunto Romano Pontefice Francesco sarà portata dalla Cappella della Domus Sanctæ Marthæ alla Basilica Papale di San Pietro, secondo quanto previsto nell'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Dopo il momento di preghiera, presieduto dal cardinale Kevin Joseph Farrell, Camerlengo, ha inizio la traslazione. La processione percorrerà la Piazza Santa Marta e la Piazza dei Protomartiri Romani; dall'Arco delle Campane uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale. Presso l'altare della Confessione il cardinale Camerlengo presiederà la Liturgia della Parola, al termine della quale avranno inizio le visite dei fedeli alla salma del Romano Pontefice per un ultimo omaggio.

8.14 - Prefetto Roma: fase più delicata sarà trasferimento del feretro

"Per i prossimi quattro giorni Roma sarà al centro della cristianità, teatro di un evento di risonanza mondiale che ovviamente dovremo gestire in assoluta sicurezza". Lo spiega a Repubblica il prefetto di Roma Lamberto Giannini, impegnato nel coordinamento dell'accoglienza delle centinaia di migliaia di persone che arriveranno nella Capitale per le esequie del Papa. Sotto il profilo della partecipazione e della sicurezza ci sarà da gestire anche il corteo che porterà la salma del Papa da San Pietro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura. "Sì, è un evento che ha precedenti solo molto antichi. Vista la grande partecipazione che ci aspettiamo, abbiamo deciso di rendere pubblico il percorso - prosegue -. Non abbiamo ancora stabilito quale sarà, ma lo comunicheremo in modo che i cittadini possano salutarlo anche in questo ultimo viaggio". In piazza San Pietro potrebbero arrivare 200mila persone. "È ancora presto per fare delle stime realistiche. Solo ieri a San Pietro sono passate 50mila persone, 100mila nell'area adiacente. E oggi, con la traslazione della salma del Santo Padre ci aspettiamo numeri ben più alti - spiega -. Ma sabato per il funerale abbiamo previsto maxischermi a piazza Pia, piazza del Risorgimento e via della Conciliazione. Se nei prossimi giorni avremo contezza di una partecipazione più consistente ne appronteremo degli altri". Il dispositivo di accoglienza per le migliaia di persone che arriveranno da fuori sarà "simile a quello per le partite di calcio, con controlli nelle zone punto di raccolta per i pullman, nelle stazioni dove ci saranno particolari servizi e dove sarà molto importante fornire un'informazione corretta", conclude.

8.07 - Ciciliano: per funerali e conclave attesi in oltre 450mila

"Una cosa è certa: ai funerali ci saranno almeno 200 mila persone e per l'elezione del nuovo Pontefice ne attendiamo altre 250 mila". Lo dice al Corriere della Sera Fabio Ciciliano, capo Dipartimento della Protezione civile, a quattro giorni dall'ultimo saluto a Papa Francesco a San Pietro. "Stiamo analizzando i flussi di fedeli in arrivo in Italia e a Roma, sulle strade, sui treni, in aereo e in nave, con una particolare attenzione per gli arrivi dal Sud America, soprattutto dall'Argentina - prosegue -. Monitoriamo il numero di persone che si spostano nel nostro Paese per adeguare le misure di accoglienza e gestione da parte del nostro Comitato operativo". Sono "diverse migliaia" gli operatori in campo da tutte le regioni: "in pratica, abbiamo a disposizione 2.500 persone ogni giorno", sottolinea Ciciliano. Uno dei momenti più delicati sarà quello del corteo che dopo il funerale, se sarà confermata la tempistica, porterà Papa Francesco a Santa Maria Maggiore per la sepoltura. "Un corteo funebre da gestire perché migliaia di persone lungo il tragitto vorranno dare l'ultimo saluto al Papa. Per ritrovare un evento del genere, bisogna andare molto indietro nel tempo. E con numeri decisamente inferiori".

7.48 - Primi fedeli a San Pietro per la traslazione della salma

Inizia l’afflusso di fedeli e turisti che prendono posto in piazza San Pietro per assistere alla traslazione della salma di Papa Francesco. La cerimonia comincerà alle 9. La processione percorrerà Piazza Santa Marta e Piazza dei Protomartiri Romani, dall’Arco delle Campane, uscirà in Piazza San Pietro ed entrerà nella Basilica Vaticana attraverso la porta centrale.

Dentro la Basilica, il camerlengo celebrerà la Liturgia della Parola all’altare della Confessione.La Basilica di San Pietro resterà aperta per coloro che vogliono salutare il Santo Padre oggi dalle 11 a mezzanotte, giovedì 24 aprile dalle 7 alle mezzanotte, venerdì 25 aprile dalle 7 alle 19.