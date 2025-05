Il pianto, gli abiti bianchi e la preghiera: ecco cosa succede al Papa nella "stanza delle Lacrime"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Chiesa di Roma si prepara per accogliere il nuovo Pontefice. Mercoledì 7 maggio, a partire dalle 16.30, inizierà ufficialmente il Conclave e alle 17.30 verrà pronunciato l'extra omnes da parte del Maestro delle Cerimonie Liturgiche Pontificie. Da quel momento, tutte le persone non autorizzate a partecipare al Conclave sono obbligate a uscire dalla Cappella Sistina e da lì a poco ci sarà la prima fumata che indicherà l'esito dello scrutinio. La data più probabile, secondo gli osservatori vaticani e i brooker, per l'elezione del Pontefice sarà l'8 maggio, il giorno dopo l'inizio, durante una delle votazioni serali. Quando dal comignolo montato sopra la Cappella Sistina ci sarà la fumata bianca, la Chiesa cattolica saprà che i Cardinali hanno eletto il nuovo Papa. Da quel momento inizia la procedura che prevede in primis l'accettazione dell'incarico da parte dell'eletto, la scelta del nome e poi la preparazione, momento solenne in cui il Cardinale sveste i suoi panni per indossare quelli del Papa.

La vestizione avviene nella "stanza delle Lacrime", un'anticamera della Cappella Sistina dove sono già pronti gli abiti per il nuovo Pontefice. Il Papa appena eletto depone le vesti cardinalizie per indossare quelle papali: un passaggio emblematico e simboli emotivamente molto carico, tanto che molti Pontefici non sono riusciti a trattenere le lacrime in questo frangente. Da qui il nome della camera. I sarti vaticani hanno già preparato tre set di abiti bianchi pronti per essere indossati dal successore di Francesco: una taglia piccola, una taglia media e una taglia grande, perché fino a quando non ci sarà la fumata non si conoscerà chi tra i Cardinali sarà Papa.

Nella "stanza delle Lacrime" con il nuovo Pontefice entrano il Maestro delle Cerimonie Liturgiche Pontificie, che è il supremo custode delle procedure e dei riti successivi all'elezione, che ha il compito di guidare il Papa, ma anche alcuni Cerimonieri Pontifici che assistono il Maestro, ed eventualmente un Cardinale "di fiducia". Dopo aver indossato i paramenti papali bianchi, simbolo di purezza, il Papa sceglie se indossare anche gli altri paramenti preparati per lui, come la fascia bianca, la croce pettorale d'oro, le scarpe rosse e l'ermellino.

Francesco, per esempio, scelse di non indossare nulla di più di quanto fosse obbligatorio. Mentre il Papa si veste ed effettua la prima preghiera informale, all'esterno si prepara l'annuncio "Habemus Papam" e i drappi rossi vengono stesi sul balcone centrale della Basilica di San Pietro.