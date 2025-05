Gli orari, le fumate nere e quella bianca: quando sapremo che c'è un nuovo Papa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Conclave prenderà ufficialmente il via domani, mercoledì 7 maggio, alle ore 16.30. I 133 cardinali aventi diritto al voto si riuniranno per la prima – e unica – votazione della giornata inaugurale. Per eleggere il nuovo Papa sarà necessario raggiungere un quorum di 89 voti. A partire dal giorno successivo, si procederà con un ritmo più serrato: quattro votazioni al giorno, due al mattino e due nel pomeriggio.

Le fumate e i relativi orari

La prima fumata del Conclave è attesa domani, ma non prima delle 19.00. A renderlo noto è stato Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa vaticana, specificando che le procedure inizieranno alle 16.30 con l’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina, seguito dalla catechesi del cardinale Raniero Cantalamessa, dal giuramento e infine dalla prima votazione.

Da giovedì, invece, le fumate seguiranno un calendario più definito: la mattina intorno alle 10.30 (ma solo in caso di fumata bianca) o alle 12.00, e nel pomeriggio verso le 17.30 (anche qui, solo se bianca) o alle 19.00. In totale saranno due le fumate giornaliere, ma se un Papa verrà eletto, il fumo bianco potrà uscire già alla fine della prima votazione della sessione, senza attendere la seconda.

L'annuncio del nuovo Papa

Per quanto riguarda l'annuncio ufficiale del nuovo Pontefice, è bene sapere che tra la fumata bianca e la proclamazione dell’“Habemus Papam” può passare anche un’ora.

Chi desideraal primo saluto del Papa affacciato dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro, dovrebbe trovarsi già in piazza intorno alle 10.30 del mattino o alle 16.30 del pomeriggio. È comunque consigliabile tenere conto di possibili ritardi o variazioni dovuti all’andamento del Conclave.