Bit Young, le nuove generazioni ridisegnano il turismo di domani

La direzione del turismo di domani la indicano e la anticipano i giovani perché cambiano il modo di scegliere le destinazioni, cercano esperienze sempre più personali e usano nuovi strumenti per progettare e raccontare i propri viaggi. Non solo, sono i nuovi professionisti del travel che evolve sempre più velocemente. Così ha preso il via Bit Young, il nuovo progetto di Bit - Borsa Internazionale del Turismo, organizzata da Fiera Milano che si terrà dal 9 all’11 febbraio 2027 e diventerà un punto d’incontro tra le nuove generazioni e l’industria del turismo. Percorso concreto, avviato con i primi laboratori dedicati agli studenti, che si sono tenuti all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la collaborazione del CENVI – Centro di Ricerca sulla Cultura e Narrazione del Viaggio conta partecipazione di Federica Missaglia, preside della Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere, direttrice Cenvi, Emanule Guido head oh Home, Fashion & Leisure Exhibitions di Fiera Milano e Massimo Scaglioni, coordinatore scientifico Cattolica per il Turismo, direttore Certa.

“Con Bit Young abbiamo l’obiettivo di valorizzare il duplice ruolo dei giovani nel turismo: viaggiatori che orientano le tendenze e futuri professionisti chiamati a guidare l’evoluzione del settore - ha spiegato Emanuele Guido -. Con questo progetto, puntiamo a coinvolgere 2.500 under 35 in un percorso che unisce ispirazione, formazione e networking, dando spazio al loro punto di vista, alle loro idee e ai loro progetti. È una scelta coerente con The Power of Trust, il concept a cui è dedicata Bit 2027: dare fiducia alle nuove generazioni significa valorizzarne le idee e creare le condizioni perché possano contribuire in prima persona a costruire il futuro del turismo”.

A raccontare queste trasformazioni sono le preferenze e i comportamenti delle nuove generazioni che delineano un evoluzione delle scelte, degli strumenti e del rapporto con i territori. Scenario che emerge dalla ricerca presentata da Simon Anholt - ideatore dell’Anholt Nation Brands Index e membro dell’Advisory Board di Bit - che mette a confronto le percezioni degli under 30 e degli over 45 su diversi aspetti dell’immagine dei Paesi. Al di là di una tendenza generale di crescita del peso delle motivazioni personali nella scelta della destinazione di viaggio, le due generazioni concordano su alcuni primati: se l’Italia è al primo posto per il turismo e per il cibo, sia tra le nuove generazioni che tra gli over 45., la geografia dei giovani guarda a Oriente: gli under 30 affiancano all’Italia il Giappone, al secondo posto la Corea del Sud seguita dalla Cina. I giovani estimatori dell’Italia, invece, arrivano da India, Arabia Saudita, Messico e Giappone: per loro il nostro Paese occupa una posizione più alta rispetto a quella assegnata dalle generazioni più mature.

I dati sul mercato confermano la vivacità dei giovani viaggiatori. Secondo ETC – European Travel Commission, nell’aprile 2026 l’intenzione di viaggio è cresciuta del 21% tra i 18-24enni e del 16% tra i 25-34enni rispetto a 2025. Si evolvono anche gli strumenti: una ricerca internazionale di Mortar per Marriott Bonvoy rileva che il 71% dei 18-24enni ha utilizzato l’AI per cercare o pianificare una vacanza il 71% a fronte del 50% del totale. E cambia il modo di vivere la destinazione: secondo il Travel & Sustainability Report di Booking.com, il 24% della Gen Z ha partecipato ad attività legate alla conservazione dell’ecosistema o della fauna locale, contro il 9% dei Boomer.

Le tendenze che emergono dal Road to Bit, i focus group itineranti che hanno coinvolto oltre 300 agenti di viaggio in tutta la penisola, raccontano una generazione che parte per vivere un’esperienza e che ricerca le mete in linea con il proprio stato d’animo. Con il gig-tripping, il concerto o il festival diventano il motivo stesso del viaggio e la destinazione si sceglie di conseguenza. In crescita anche il trend supermarket safari, in cui gli scaffali del supermercato locale si esplorano come una vetrina della cultura del posto, mentre le pagine di un romanzo amato disegnano nuovi itinerari letterari. Si sale di quota, con la montagna scelta anche in estate e autunno per ritrovare silenzio e natura. Torna i giovani il viaggio organizzato, ma nella forma delle community tra pari, spesso animate da travel blogger diventati operatori: si parte tra coetanei, per vivere insieme una passione condivisa.

Premesse da cui nasce Bit Young, pensata e sviluppata dai giovani per i giovani: protagonista un Team Young composto da 15 fra studenti, neolaureati e professionisti accomunati dall’interesse e dalla passione per il settore turistico. Il Team Young affianca Bit 2027 nella costruzione del progetto che si articola su due direttrici complementari: Future Talent guarda ai giovani come professionisti di domani e coinvolge studenti di ITS – Istituti Tecnologici Superiori e Master insieme a neolaureati per accompagnarli nel percorso di ingresso nel settore e favorire il confronto con le imprese; Future Travelers si rivolge invece ai giovani viaggiatori, coinvolgendo anche creator e storyteller emergenti per comprendere come scelgono le destinazioni, quali esperienze ricercano e come stanno cambiando il modo di vivere e raccontare il viaggio.

Due le aree a Bit Young in Fiera: nella Buyer Lounge e nel Travel Makers Fest dove il progetto prenderà forma. Tre i filoni di attività complementari: Inspire dedicato a talk, testimonianze, idee, visioni e competenze per costruire settore di domani; Build che comprende workshop, laboratori e un hackathon in collaborazione con Accenture chiamato a reinventare la catena di distribuzione nel turismo nell’era in cui “tutti intermediano tutto”, esplorando come tecnologia, dati e intelligenza artificiale possano generare nuovo valore e un ecosistema più efficiente e sostenibile; Match & Activate, che creerà occasioni di incontro con le aziende, tra cui il Career Speed Date, in sinergia con AlmaLaurea. Un percorso pensato per accompagnare i partecipanti dall’ispirazione alla progettazione, fino al confronto diretto con il mondo professionale e guidato dal Team Young, Ambassador della Bit Young Community. Il percorso di Bit Young verso la manifestazione prosegue con iniziative di orientamento e con la Call for Speakers “Nuove idee per il turismo del futuro” che invita i giovani a proporre visioni, idee e progetti per l’evoluzione del settore con l’opportunità di presentarli sul palco del Travel Makers Fest.