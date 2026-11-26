La montagna d’inverno è un mondo tutto da scoprire, soprattutto quando si è piccoli e si indossano gli sci per la prima volta. E il Trentino lo sa bene: tra monti e vallate imbiancate, raccoglie destinazioni che hanno fatto dell’accoglienza dei bambini uno dei propri punti di forza. Destinazioni dove piste dolci, campi scuola, maestri specializzati, ski kindergarten e parchi sulla neve sono pensati proprio in ottica kids friendly e, quindi, capaci di prendere i bambini per mano e accompagnarli, passo dopo passo, sulla neve alla scoperta delle prime discese.

Succede così in Val di Fassa, dove cinque scuole di sci hanno ottenuto il Marchio Oro per la qualità dell’insegnamento ai bambini. In Val di Fiemme, invece, gli ski kindergarten accolgono i più piccoli in ambienti giocosi, come la Tana degli Gnomi, il Regno dei Draghi, Cermislandia e il Bip Club. Anche la Val di Non offre un primo incontro con la neve a misura di famiglia: al Passo Mendola, il Parco Nevelandia affianca al campo scuola una serie di giochi e una pista per slittino; sull’Altopiano della Predaia, skilift e tapis roulant per bambini e principianti convivono con il Predaia Park, regno fantastico di sci, slittini e tubing. Perché imparare a sciare non significa soltanto acquisire tecnica, significa anche e soprattutto prendere confidenza con la montagna, guadagnare sicurezza e, piano piano, disinvoltura sulla neve, magari prima con lezioni condivise con i genitori e, dopo, in autonomia, con mamma e papà a bordo pista a seguire i progressi. Tra le proposte più interessanti per l’inverno all’orizzonte c’è «Kids on Ski», che da dicembre ad aprile torna a Folgarida Marilleva, nella SkiArea Madonna di Campiglio, con un pacchetto dedicato ai principianti dai tre ai cinque anni.

La formula comprende sette notti di soggiorno gratuito per un bambino a fronte di un adulto pagante in albergo o appartamento, sei giorni di skipass, dieci ore di corso di sci e sei giorni di noleggio dell’attrezzatura (info e dettagli su www.visitvaldisole.it). Una settimana permette ai piccoli di ambientarsi gradualmente, conoscere il maestro e il gruppo, familiarizzare con scarponi e sci e arrivare, giorno dopo giorno, alle prime curve e alla soddisfazione di completare una pista. Al Passo Brocon, sull’Altopiano del Tesino, le «Settimane Bianche Lagorai» puntano, invece, su un’esperienza semplice e accessibile, con piste adatte a principianti, due scuole di sci, servizi essenziali a portata di mano e un buon rapporto qualità-prezzo.

A rendere ancora più agevole la vacanza a San Martino di Castrozza è Dolomiti Family Fun, il progetto che collega strutture ricettive, scuole di sci e attività per bambini. Dal 21 dicembre al 12 marzo, ila formula è riservata ai piccoli dai quattro ai dodici anni ospiti delle strutture aderenti: un mini skibus dedicato li accompagna dagli hotel e residence fino all’incontro con i maestri, con animatori che seguono il trasferimento. Una soluzione che semplifica la logistica, alleggerendo i genitori, e rende il tragitto verso le piste parte stessa dell’avventura.

Info: www.visittrentino.info