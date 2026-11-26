Non solo sci e scarponi per innamorarsi fin da piccoli del Trentino in inverno, ma anche e prima di tutto una «montagna» di giochi sulla neve e sotto il cielo. In quest’ottica il Trentino diventa per i bambini un immenso parco divertimenti naturale, dove poter correre, scivolare, sperimentare e cimentarsi in infinite attività all’aria aperta.

A loro il territorio apre le porte di oltre cinquanta spazi dedicati al gioco sulla neve, tra baby park, ludoteche, nursery e aree attrezzate: mondi bianchi e favolosi dove castelli gonfiabili, tunnel, scivoli, tapis roulant, piste per gommoni e zone per bob trasformano una giornata in quota in un’esperienza da sogno. In Val di Fiemme, a Pampeago, il Kindergarten Bip Club accoglie i bambini già dai due anni con tapis roulant, percorso gioco-sci e pista per gommoni, mentre in Val di Fassa Lusialand, a Moena, invita a divertirsi tra altalene, dondoli, scivoli e tunnel, senza rinunciare a un campetto dove prendere confidenza con gli sci insieme ai maestri della scuola locale. A San Martino di Castrozza, il Nasse Park, nel campo scuola di Prà delle Nasse, riunisce in un unico spazio area primi passi, tappeto mobile, slittini, bob e snow tubing.

Al Passo Tonale, Fantaski conquista i piccoli ospiti con due aree ad hoc: una dedicata alle prime discese sulla neve e l’altra ai giochi, tra gonfiabili, giostrine e slittini. Anche la Paganella offre un concentrato di divertimento al Winter Park Andalo, con piste per snow tubing, un tracciato con curve paraboliche e uno spazio riservato ai bambini più piccoli. A Campo Carlo Magno, il Family Park Madonna di Campiglio è, invece, il luogo ideale per avvicinarsi alle prime discese con sci e snowboard, grazie a tre tapis roulant che facilitano la risalita. Sull’Alpe Cimbra, la Casa di Bertold a Lavarone propone animazione, laboratori e attività per bambini dai quattro ai dodici anni, mentre nella vicina Neveland la giornata va al ritmo di tubing, giochi gonfiabili e slittino. E a proposito di slittino, resta un grande classico, che non passa mai di moda, ma piace sempre e a tutti, grandi e piccini. Tante le destinazioni slittino-attrezzate.

A Pradel, sopra Molveno, e in località Meriz, sull’altopiano della Paganella, seduti in slittino si vola lungo discese che regalano panorami meravigliosi sulle Dolomiti di Brenta. In Val di Fiemme si può scegliere tra Gardoné e Pampeago, mentre sull’Alpe Cimbra la Slittinovia di Costa e Neveland a Lavarone combinano il piacere della discesa con la comodità della risalita. Sull’Altopiano di Brentonico, il Polsa Baby Park propone una pista per bob servita da tapis roulant, oltre a un percorso riservato ai bambini dai tre anni, dove imparare a muoversi sulla neve insieme ai maestri della Scuola Italiana Sci Monte Baldo. Qualunque sia la destinazione, il divertimento comincia sempre dalla sicurezza: casco, guanti e abbigliamento impermeabile sono indispensabili, così come il rispetto delle indicazioni lungo i tracciati e una velocità adeguata all’età, alle condizioni della pista e al rispetto altrui. Per la serie, chi ben comincia, è a metà dell’opera.