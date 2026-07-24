Come visitare gratis il Duomo Aperture speciali per il Museo

Gratuito e con prenotazione. Stiamo parlando del Duomo, che di solito si può visitare solo a pagamento. Quattro giorni all’anno l’ingresso sarà libero: conviene segnarseli in rosso sul calendario e qualche giorno prima correre sul sito per riservare il posto, così da poter girovagare per la cattedrale liberamente e senza limiti. Le prime due date sono il 16 ottobre, anniversario del primo regolamento della Veneranda Fabbrica del Duomo, correva l’anno 1387 (prenotazioni dal 9 ottobre) e il 4 novembre, solennità di san Carlo Borromeo, copatrono di Milano (prenotazioni dal 28 ottobre). Seguiranno il 2 febbraio, festa della Candelora, e anche il 18 marzo, anniversario delle Cinque Giornate, perché forse non tutti sanno che in quel giorno del 1848 fu issato per la prima volta il tricolore sulla Madonnina. L’iniziativa della Veneranda Fabbrica permetterà anche di entrare gratuitamente al Museo del Duomo, ogni ultima domenica del mese a partire da settembre. Infine dal 27 agosto (prenotazioni dal 27 luglio) partiranno le visite guidate gratuite (sempre su prenotazione), una per ciascun mese dell’anno, a luoghi legati alla storia della cattedrale: i partecipanti potranno conoscere da vicino la Cava di Candoglia, dove da secoli viene estratto il marmo destinato alla cattedrale (con appuntamento in loco), scoprire spazi riservati del Duomo, visitare l’Archivio, il Museo del Duomo e le Terrazze. «Con Milano al Duomo desideriamo offrire nuove occasioni per riscoprire un patrimonio che è insieme religioso, culturale e civile, e che da oltre sei secoli accompagna la storia della nostra città» spiega Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo. Le possibilità senza dubbio aumentano, anche se conviene consultare in fretta il sito duomodimilano.it. Sono previste anche attività gratuite per famiglie, ragazzi e persone con disabilità, con visite in Lis (la lingua dei segni) e percorsi DescriVendo per persone con disabilità visiva. C’è da dire che per tutti i fedeli le porte sono sempre aperte: per la preghiera personale, la Messa e le confessioni l’ingresso in Duomo è garantito ogni giorno per l’intero tempo di apertura.