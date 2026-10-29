Gardaland Halloween Party, nove artisti per la notte del 31 ottobre: da Alvaro Soler ad Artie 5ive

Gardaland si prepara a festeggiare Halloween con una serata dedicata alla musica e all’intrattenimento. Sono nove gli artisti che saliranno sul palco dell’Halloween Party: Artie 5ive, Alvaro Soler, Welo, Roy Paci, LDA, AKA 7EVEN, Delia, Napoleone e Chandie. Una line-up che attraversa generi diversi, dal rap al pop internazionale, passando per le sonorità mediterranee. Sabato 31 ottobre il parco resterà aperto dalle 10 a mezzanotte. Accanto ai concerti, i visitatori potranno vivere una giornata tra attrazioni, spettacoli dal vivo, scenografie a tema, proposte gastronomiche, cinema 4D e attività di edutainment al Gardaland SEA LIFE Aquarium.

La line-up tra rap e pop internazionale

Le esibizioni dal vivo sono previste dalle 19.30. Tra i protagonisti c’è Artie 5ive, rapper milanese che ha conquistato la scena urban con brani come 00, Milano Testarossa con Guè e Bambola con Niky Savage. Nel 2025 il suo album La bellavita ha debuttato al primo posto della classifica FIMI Album. Alvaro Soler, nato a Barcellona e cresciuto tra Spagna, Giappone e Germania, porterà sul palco il suo pop dalle influenze latine, già protagonista delle classifiche con successi come El mismo sol e Sofía. Accanto a lui ci sarà Roy Paci, trombettista e musicista dalla forte identità mediterranea, noto anche per Toda Joia Toda Beleza, realizzata con Manu Chao. Con loro Welo, artista pugliese originario di Lecce, che mescola sonorità urban, ironia e riferimenti al proprio territorio. Dopo l’album WELO WE 23 OK, nel 2025 è arrivato in finale a Sanremo Giovani con Emigrato. Nel 2026 ha proseguito con nuove collaborazioni, tra cui Notte Poetica con Anna Tatangelo e IL SOLE con Alvaro Soler e Roy Paci.

Da LDA e AKA 7EVEN a Delia e Napoleone

La serata coinvolgerà anche LDA e AKA 7EVEN, due interpreti del pop contemporaneo che hanno trasformato l’esperienza televisiva in un percorso musicale personale, conquistando soprattutto il pubblico più giovane. Tra gli artisti in programma figura Delia, cantautrice e pianista siciliana emersa a X Factor nel 2025. La sua musica intreccia pop, cantautorato e influenze mediterranee, valorizzando il siciliano come elemento identitario. Nel 2026 ha portato il proprio progetto anche sui palchi di Sanremo e del Concerto del Primo Maggio, proseguendo il percorso avviato con il primo album Sicilia Bedda. Napoleone, cantautore, autore e produttore originario della provincia di Salerno, unisce pop, funk, soul e sonorità vintage alla tradizione musicale napoletana. Dopo aver scritto brani per interpreti come Michele Bravi, Gaia Gozzi e Chiara Galiazzo, ha avviato il proprio progetto artistico, pubblicando nel 2023 Va’ e Torna e nel 2025 Modern Italian Touch. Nel 2026 il suo brano Cucù Mari ha raggiunto il primo posto nella classifica dei cinque brani più trasmessi da RTL 102.5 TV nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto. Completa la line-up Chandie, artista che ha costruito una comunità di ascoltatori grazie a un linguaggio diretto e a un immaginario dal taglio cinematografico.

I biglietti e le promozioni

Organizzato da FMedia, l’evento sarà trasmesso in diretta nazionale su RTL 102.5 e in streaming su RTL 102.5 Play. A condurre saranno Giulia Laura Abbiati e Diego Zappone, insieme a DJ Alma, Amelie e DJ Sautufau. Per chi desidera partecipare soltanto alla festa serale è disponibile un biglietto dedicato al prezzo di 29 euro, acquistabile online sul sito ufficiale. L’ingresso è previsto dalle 17, con accesso alle attrazioni e all’intrattenimento del parco: una formula che permette di vivere sette ore di festa e assistere alle performance musicali. Acquistando entro il 29 ottobre un biglietto a tariffa intera, sarà inoltre possibile tornare a Gardaland domenica 1° novembre con l’ingresso incluso nel prezzo. È previsto anche un contest online promosso da RTL 102.5: partecipando sul sito RTL 102.5 Play, rispondendo alle domande dedicate all’iniziativa, si può concorrere per vincere quattro biglietti validi esclusivamente il 31 ottobre 2026, dalle 10 a mezzanotte. Dopo la conclusione di Gardaland Magic Halloween, il parco si preparerà alla stagione invernale con Gardaland Magic Winter, in programma dal 5 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027. Ad anticipare l’apertura sarà una serata speciale il 4 dicembre dedicata a Supermagic Elementi, appuntamento internazionale con l’illusionismo in scena al Gardaland Theatre fino all’8 dicembre.