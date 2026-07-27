Gardaland porta Minecraft nel mondo reale: debutta “Minecraft Meet the Mobs”

Gardaland Resort apre le porte all’universo di Minecraft con Minecraft Meet the Mobs, un evento a tempo limitato che sarà disponibile fino al 28 agosto. Per l’estate 2026 il parco è l’unica destinazione italiana e una delle sole due in Europa, insieme ad Alton Towers Resort nel Regno Unito, a ospitare questa esperienza dedicata al celebre videogioco. L’inaugurazione è stata celebrata con una cerimonia caratterizzata da una scenografica cascata di blocchi pixelati, dando ufficialmente il via a un’iniziativa che porta i protagonisti di Minecraft dal mondo virtuale a quello reale.

Steve, Creeper e gli altri mobs incontrano i fan

Cuore dell’evento sono gli incontri con gli iconici personaggi del videogioco. Steve, Creeper, Chicken Jockey e altri celebri mobs accolgono i visitatori per sessioni di Meet & Greet durante le quali è possibile scattare fotografie e vivere un’esperienza immersiva ispirata al mondo a blocchi. L’obiettivo è offrire ai fan un’occasione di condivisione che coinvolga non solo i giocatori più appassionati, ma anche famiglie e curiosi che si avvicinano per la prima volta all’universo Minecraft.

Il Minecraft Hub e il Baby Mobs Trail

L’esperienza prende il via dal Minecraft Hub, l’area centrale dell’evento dove gli ospiti possono incontrare i personaggi, acquistare gadget dedicati e gustare snack ispirati al videogioco, come i TNT Exploding Popcorn. Da qui parte il Baby Mobs Trail, un percorso interattivo distribuito in sei diverse aree del parco. Attraverso una caccia ai timbri, i partecipanti esplorano ambientazioni dedicate ai baby panda, baby pig, baby cat, baby wolf, baby chick e ad altre creature dell’universo Minecraft, tra installazioni ed effetti speciali. Chi completa il percorso raccogliendo tutti i timbri riceve un premio digitale esclusivo utilizzabile nel gioco: un cappello rosa a forma di baby axolotl.

Attività interattive e merchandising ufficiale

L’offerta comprende anche una serie di giochi e sfide pensati per coinvolgere grandi e piccoli. Tra le attività proposte figurano Mob Hunt, Zombie Freeze, Creeper Countdown e Baby Mob Footsteps, esperienze collaborative che puntano sul gioco di squadra e sull’interazione tra i partecipanti. Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre disponibile una selezione di merchandising ufficiale Minecraft acquistabile nello spazio dedicato all’interno del parco.

Gardaland: “Un’esperienza aperta a tutti”

Luisa Forestali, Go To Market Director di Gardaland Resort, ha spiegato il significato dell’iniziativa. “Ospitare Minecraft Meet the Mobs significa celebrare un universo che è entrato a far parte della vita di milioni di persone attraverso un’esperienza reale, nella quale gli ospiti possono incontrare per la prima volta dal vivo i loro mobs preferiti. Si tratta di un’esperienza pensata non solo per chi conosce e ama già Minecraft, ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo: il nostro obiettivo è creare un’occasione di scoperta e divertimento accessibile a tutti”. Ha poi aggiunto: “Essere stati scelti come una delle sole due destinazioni europee che ospitano questo evento conferma ulteriormente il ruolo di Gardaland Resort come punto di riferimento per esperienze di intrattenimento di respiro internazionale. È particolarmente significativo vedere generazioni diverse ritrovarsi nello stesso luogo e divertirsi insieme: è in questi momenti che l’intrattenimento diventa davvero occasione di incontro, ricordi destinati a durare e condivisione”.

Minecraft un fenomeno globale

Con oltre 350 milioni di copie vendute e circa 155 milioni di utenti attivi ogni mese, Minecraft resta il videogioco più venduto della storia. Anche in Italia il settore continua a crescere: secondo il rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos per IIDEA, sono 14,2 milioni gli italiani che giocano ai videogiochi, per un mercato dal valore di 2,4 miliardi di euro. Un pubblico composto in larga parte da under 35, che dedica in media quasi otto ore alla settimana al gaming. Con Minecraft Meet the Mobs, Gardaland rafforza la propria offerta di esperienze immersive, trasformando uno dei videogiochi più amati al mondo in un’avventura da vivere dal vivo tra incontri, attività e divertimento per tutta la famiglia.