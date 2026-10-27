Halloween, Leolandia festeggia fino a sera: il 31 ottobre fuochi d’artificio e Scary Night

Halloween a Leolandia si prepara a trasformarsi in una festa per tutta la famiglia, con quattro giorni di apertura consecutivi, da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre. L’appuntamento principale sarà sabato 31 ottobre, quando il parco di Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo, prolungherà l’apertura fino alle 21.30, proponendo un programma speciale tra animazione, musica e uno spettacolo pirotecnico conclusivo. L’atmosfera di HalLEOween accompagnerà i visitatori tra draghi, pentoloni magici, scope volanti e scenografie ispirate alla notte più spaventosa dell’anno, con iniziative pensate per coinvolgere adulti e bambini.

HalLEOween Party, show e Scary Night

Il programma della giornata si concentrerà sul Palco Minitalia, dove le streghette del parco daranno il via all’HalLEOween Party, coinvolgendo il pubblico in momenti di musica e animazione. A seguire, spazio all’HalLEOween Show, con ballerini e acrobati impegnati in esibizioni spettacolari. La festa continuerà con un DJ set sotto le stelle. Dalle 20.30 sarà invece il momento della Scary Night: i personaggi di Leolandia faranno incursioni a sorpresa lungo le vie del parco, tra apparizioni inaspettate e piccoli brividi. Un’esperienza serale che unirà suspense e divertimento, mantenendo un’atmosfera adatta anche ai visitatori più piccoli.

Fuochi d’artificio per il gran finale

A chiudere la serata sarà l’Incantesimo di HalLEOween, lo spettacolo pirotecnico che illuminerà Minitalia con giochi di luce e colori. Il cielo diventerà così il palcoscenico dell’ultimo appuntamento della giornata, regalando alle famiglie un finale scenografico. L’apertura prolungata consentirà di vivere le attrazioni anche dopo il tramonto, quando le illuminazioni e le scenografie contribuiranno a rendere ancora più suggestiva la visita.

Dolci, street food e specialità autunnali

Anche la proposta gastronomica sarà parte dell’esperienza, con diverse possibilità per concedersi una pausa durante la giornata. Il ristorante a buffet Sapori d’Italia e la Taverna del Viaggiatore affiancheranno il Festival delle Scope, dedicato allo street food e alle golosità di stagione. Tra le specialità ci saranno mele caramellate, marshmallow arrostiti, bretzel e bubble waffle, insieme a piatti della tradizione locale come polenta e casoncelli. Un’offerta che spazia dai dolci più amati dai bambini alle ricette tipiche del territorio.

Due ingressi gratuiti con Triplica il Divertimento

Per chi desidera tornare a Leolandia anche dopo la festa, è prevista la promozione Triplica il Divertimento. Chi visiterà il parco entro il 2 novembre potrà usufruire di altri due ingressi gratuiti, nel rispetto delle condizioni dell’offerta. Il primo ingresso aggiuntivo sarà utilizzabile entro il 6 gennaio 2027, mentre il secondo sarà valido nella primavera del prossimo anno. Un’occasione per programmare nuove visite e prolungare il divertimento anche dopo la conclusione di HalLEOween.