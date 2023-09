Viaggiare a settembre, ecco le mete low cost

Sono sempre più numerosi gli italiani che nel mese di Settembre decidono di andare in vacanza per esplorare mete memorabili.

Le motivazioni che li spingono a scegliere questo mese per le ferie sono tante come la riduzione dell’affluenza turistica che consente di godersi al meglio i luoghi che si vogliono visitare, le temperature meno torride e soprattutto i costi di trasporti e delle strutture alberghiere che in questo mese solitamente calano.

Le destinazioni più amate dagli italiani anche in questo mese si riconfermano quelle di mare in cui fondere la voglia di divertimento e avventura a quella di relax dopo un anno di stress e di impegni lavorativi.

Quali sono le mete in Italia

Ecco le mete gettonate e low cost per il mese di Settembre per chi vuole avventurarsi nel nostro secondo Travel365, il sito dedicato agli amanti dei viaggi:

- Avola, Sicilia: nota per dare il nome al famoso vino “Nero di Avola” che viene prodotto in questo territorio. Vanta un suggestivo centro storico dalla forma esagonale caratterizzato da tante piazze e chiese tutte da visitare. Le sue spiagge sono numerose e per chi vuole avventurarsi nel territorio limitrofo si possono visitare i laghetti di Cavagrande del Cassibile.

- Rodi Garganico, Puglia: localizzata nel Parco Nazionale del Gargano ed è ricca di spiagge nelle quali ci si può rilassare. Offre collegamenti giornalieri con le Isole Tremiti che distano circa 40km;

- Ancona, Marche: ricca di litorali e attrattive culturali nel mese di settembre. Offre numerose zone naturali suggestive come il Passetto, un parco verde a picco sul mare e il Parco del Cònero;

- Pineto, Abruzzo: le acque di questa località di mare abruzzese vantano la Bandiera Blu dal 2006 e fanno parte di un’area naturale protetta il cui paesaggio è caratterizzato da circa 2000 pini e dalla Torre del Cerrano, risalente al Regno di Napoli che veniva utilizzata poter avvistare i nemici che volevano insediarsi nel territorio;

- Isola di Capo Rizzuto, Calabria: territorio naturale che per ben tre anni ha ottenuto il riconoscimento di Bandiera Verde delle spiagge. Vanta anche tanti ritrovamenti archeologici. Nelle zone limitrofe a settembre si organizzano molte fiere enogastronomiche da non perdere.

Quali sono le mete in Europa

Ecco invece le mete consigliate per chi vuole visitare una città europea:

- Budapest, Ungheria: città ricca di attrattive in cui si possono visitare le stupende Terme Széchenvi o intraprendere un’indimenticabile crociera sul Danubio. Inoltre Settembre è il mese del Budafok Champagne and Wine Festival e Budapest International Wine Festival per tutti gli amanti del vino e il festival del Cioccolato per i più golosi;

- Praga, Repubblica Ceca: nota per il suo centro storico che si sviluppa su nove colli ed è attraversata dal fiume Moldava. Da visitare assolutamente è il Castello di Praga, il quartiere ebraico, la Cattedrale di San Vito, il Ponte Carlo, i luoghi legati a Franz Kafka;

- Creta, Grecia: culla della civiltà ellenica è un’isola ricca di storia e cultura oltre ad essere caratterizzata da spiagge bianche e un mare azzurro. Da visitare assolutamente è il Palazzo di Cnosso, uno dei più importanti siti archeologici della zona;

- Istria, Croazia: caratterizzata da cittadine pittoresche e affacciate sul mate. Imperdibili sono le cittadine di Rovigno, Fiume, Parenzo, Pola da visitare attraverso una crociera al tramonto che in molti casi prevede l’avvistamento dei delfini. In questo mese si tiene a Medulin l’Istra Gourmet che permette di scoprire i prodotti enogastronomici più gustosi di questa zona.