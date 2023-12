"Wonka" scalza la Cortellesi dalla vetta e il flop di "Adagio"

Il film perfetto per le famiglie, in occasione del periodo natalizio. Wonka (foto) esordisce alla grande, nel week-end più atteso dell'anno cinematografico, conquistando la vetta con ben 3.116.832 euro. Prequel che ha fatto meglio anche de La fabbrica di cioccolato, che partì con 2,2 milioni, ma in settembre. Ci voleva, insomma, un po' di magia, per scalzare, dal primo posto, la marcia trionfale della Cortellesi e del suo C'è ancora domani che, intanto, ha battuto Barbie come numero di presenze in sala, ma non ancora come incasso (30.591.971 euro, contro i 32.118.659 euro del film diretto dalla Gerwig).

Debutta al secondo posto la commedia Santocielo, con Ficarra e Picone, grazie ai 1.274.118 euro messi in cassa. Bene, ma non benissimo, considerando che Il primo Natale aveva esordito, nel 2019, con 3,2 milioni. Vedremo se il passaparola spingerà in alto l'incasso di uno dei titoli favoriti per il biglietto d'oro delle feste. Sul gradino più basso del podio si posiziona Ferrari, che non ha superato il milione col botteghino, fermandosi a solo 823.776 euro. La vera sorpresa negativa dell'ultimo week-end su grande schermo, però, è il brutto Adagio di Sollima che, in omaggio al suo titolo, è partito decisamente molto piano, posizionandosi al quinto posto. L'incasso è stato di 382.678 euro (quinto) e considerando il cast, dove spiccano Favino, Servillo, Mastandrea e Giannini, parlare di delusione è il minimo. Male, infine, Il maestro giardiniere di Paul Schrader (9.135 euro) e 20.000 specie di api (5.259 euro).