Kia EV5 GT-Line: il SUV elettrico per la famiglia, tanto spazio e comfort per tutti

Nella gamma elettrica di Kia, sempre più articolata e strutturata, la EV5 occupa uno spazio preciso: si colloca tra la compatta EV3 e la più grande e lussuosa EV9, con l’obiettivo dichiarato di rispondere alle esigenze delle famiglie europee. Non è un modello nato per stupire con prestazioni estreme o con un design provocatorio - è un modello nato per essere utile, ogni giorno, in ogni condizione. La piattaforma è la E-GMP, la stessa di EV6 ed EV9 (ma a 400 volt, non 800), adattata per il mercato europeo nella dotazione e nei materiali. Abbiamo provato la versione GT-Line Launch Edition con batteria da 81,4 kWh, motore anteriore da 218 CV, trazione anteriore e un pacchetto di dotazioni che include quasi tutto il necessario. Il prezzo è di 49.750 euro - molto competitivo nel segmento dei SUV elettrici familiari, dove si confronta con Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 e Tesla Model Y. La gamma parte da 44.750 euro per la versione Air e propone anche le versioni a trazione integrale, da 52.750 euro.

Kia Ev5

Dimensioni e design

La EV5 misura 461 cm in lunghezza, 188 cm in larghezza e 168 cm in altezza, con un passo di 275 cm. Il peso si attesta intorno ai 2.070 kg. Dimensioni equilibrate per un SUV di segmento C che punta all’abitabilità senza sconfinare nelle categorie superiori. Il design segue il linguaggio “Opposites United” di Kia, con un’estetica imponente e squadrata che richiama la EV9. Il frontale è alto e strutturato, con la firma luminosa Star Map su due livelli che crea una presenza su strada immediatamente riconoscibile. Il lungo cofano è attraversato da due nervature marcate che accentuano la muscolosità del profilo, mentre i passaruota sporgenti e le “spalle” robuste sottolineano la solidità dell’insieme. La coda si chiude con fanali a forma di “C” - una soluzione originale che dà alla EV5 un’identità visiva propria all’interno della famiglia elettrica Kia. I cerchi sono disponibili da 18 a 20 pollici a seconda dell’allestimento, con quelli da 19 pollici specifici della GT-Line che completano un look sportivo e ben proporzionato, seppur un po’ “carico” dalla vista posteriore.

Kia Ev5

Interni e tecnologia

Salire a bordo della EV5 è l’esperienza che più di ogni altra spiega le ambizioni di questo modello. L’abitacolo è concepito come un salotto mobile: ampio, luminoso e costruito con materiali riciclati e bio-based che trasmettono una qualità percepita superiore a quanto il prezzo lascerebbe aspettare. La plancia è dominata da tre schermi affiancati nella zona alta: il cruscotto digitale e il display infotainment - entrambi da 12,3 pollici - separati da un terzo schermo da 5,3 pollici dedicato al climatizzatore trizona, regolabile in modo indipendente per guidatore, passeggero anteriore e seconda fila. Quest’ultimo display è parzialmente nascosto dalla corona del volante - un dettaglio che si nota subito - ma temperatura e ventilazione si gestiscono anche tramite tasti fisici nella consolle.

Kia EV5 GT-Line: il SUV elettrico per la famiglia, tanto spazio e comfort per tutti

I sedili anteriori della GT-Line sono i Premium Relaxation Seats: riscaldati, ventilati e con funzione massaggio per il conducente, includono supporto lombare a quattro vie e regolazione elettrica completa. Una dotazione che solitamente si trova su auto di categoria superiore. Il sistema infotainment è completo, con assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale generativa, aggiornamenti OTA e la possibilità di personalizzare le funzioni scaricabili dalla rete. Due tasti “stella” - uno sul volante e uno alla base del display centrale - permettono di richiamare con un tocco le funzioni preferite: una soluzione semplice e efficace. La connettività è garantita da Android Auto e Apple CarPlay wireless, con la Digital Key che permette di aprire e avviare l’auto tramite smartphone.

Lo spazio a bordo è uno dei punti di forza più evidenti: il bagagliaio offre 566 litri con i sedili in uso, espandibili a 1.650 litri abbattendo gli schienali posteriori, che si ripiegano completamente a 0° creando un piano di carico lungo quasi due metri. A questo si aggiunge il frunk anteriore da 44 litri - comodo per riporre i cavi di ricarica. Nella fila posteriore il divano piatto e il pavimento senza tunnel garantiscono agio in abbondanza anche per tre passeggeri. La presa da 220 volt in modalità V2L - fino a 3,6 kW di potenza - permette di alimentare dispositivi esterni direttamente dalla batteria dell’auto, una funzione utile in camping o durante le soste in aree non servite.

Kia Ev5

Prova su strada

La versione GT-Line Launch Edition monta un motore elettrico anteriore da 218 CV con trazione anteriore - la trazione integrale AWD è disponibile con potenze da 265 o 306 CV, per la GT. Lo 0-100 km/h si compie in 8,1 secondi, la velocità massima è di 185 km/h. Su strada la EV5 si muove con la fluidità tipica dei motori elettrici: la spinta è pronta e lineare, le riprese sono decise in ogni condizione e l’isolamento acustico è curato, con rumori esterni filtrati efficacemente anche alle velocità autostradali. Le sospensioni assorbono bene le irregolarità del manto stradale, garantendo un comfort di marcia convincente che premia soprattutto nei lunghi trasferimenti. Si denota però una taratura tendente al “rigido”, che riduce notevolmente il rollio, facendo però passare qualche ruvidità di troppo nelle strade più rovinate.

Lo sterzo è leggero e manovrabile - particolarmente apprezzabile in città e nei parcheggi stretti - ma non è tra i più precisi della categoria nelle situazioni di guida più dinamica. Un compromesso accettabile per un’auto che ha nel comfort la sua priorità dichiarata. I freni sono potenti e il pedale è ben modulabile, con la frenata rigenerativa regolabile su tre livelli tramite le levette dietro al volante: dalla modalità più blanda alla funzione one-pedal, che ferma l’auto completamente rilasciando l’acceleratore - particolarmente utile nel traffico cittadino.

La dotazione di assistenza alla guida è completa: la guida semiautonoma di livello 2 con cruise control adattativo e mantenimento di corsia è di serie già sulla versione base. La Launch Edition aggiunge head-up display, sedili anteriori ventilati, frenata automatica in retromarcia, telecamere a 360° e il parcheggio autonomo da remoto - che permette di far manovrare l’auto da sola mentre il guidatore è già sceso. Una funzione scenografica, ma concretamente utile nei parcheggi più stretti. La batteria da 81,4 kWh garantisce 530 km di autonomia WLTP, con ricarica dal 10% all’80% in circa 30 minuti con colonnine da 150 kW. La ricarica in corrente alternata accetta fino a 11 kW, con una ricarica completa in circa 7 ore e 20 minuti con una wallbox adeguata. Durante la nostra prova, i chilometri realmente percorsi con un utilizzo misto, e clima di circa 31 gradi, sono oscillati tra i 430 e i 500 km, con un consumo medio di circa 19 kWh/100 km.

Kia Ev5

Prezzi e considerazioni finali

La gamma EV5 parte da circa 44.750 euro per la versione Air, con gli allestimenti Earth e GT-Line che aggiungono dotazioni progressive. La GT-Line provata è proposta a 49.750 euro con una dotazione già quasi completa - lasciando come opzioni principali i colori della carrozzeria e pochi pacchetti accessori. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km sulla batteria, in linea con la politica standard di Kia. Al vertice le versioni AWD, con due motori e potenze di 265 o 306 CV (per la GT, da 63.250 euro).

La Kia EV5 GT-Line è un’auto che sa esattamente cosa vuole essere: un SUV elettrico familiare, spazioso e tecnologicamente avanzato, pensato per chi vuole fare tutto bene senza rinunciare al comfort quotidiano. Non ha la sportività della EV6 né il lusso della EV9, ma trova un equilibrio convincente tra prestazioni, autonomia, spazio e prezzo. Il parcheggio autonomo da remoto e la presa V2L sono i dettagli che fanno la differenza rispetto alla concorrenza diretta. Per chi cerca un’elettrica familiare completa senza compromessi evidenti, la EV5 è oggi tra le proposte più equilibrate del mercato.