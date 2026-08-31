Tra Monza e Milano un dialogo di gusto e velocità

Il Gran Premio d’Italia non si corre soltanto a Monza. Almeno per una sera, venerdì 5 settembre, la Formula 1 entra anche nei ristoranti di Milano e del capoluogo brianzolo, dove S.Pellegrino organizza una cena diffusa in occasione del weekend più automobilistico dell’anno. L’azienda, Official Partner di Scuderia Ferrari HP, ha coinvolto una serie di locali delle due città, dalle insegne storiche alle cucine d’autore e agli indirizzi più contemporanei.

Il filo conduttore, curiosamente, non è la velocità. Anzi. L’idea è quella di utilizzare la tavola per fare esattamente il contrario: fermarsi, mangiare e soprattutto parlare. Nei ristoranti che partecipano all’iniziativa arriverà infatti una speciale edizione limitata della bottiglia S.Pellegrino, costruita come una sorta di piccolo gioco da tavola. Le cinque etichette sono sovrapposte e ciascuna nasconde una domanda, da scoprire progressivamente durante la cena. Spunti per rompere la routine delle conversazioni e magari finire a parlare d’altro rispetto a monoposto, qualifiche e strategie ai box. L’elenco degli indirizzi coinvolti è pubblicato su Fine Dining Lovers.

S.Pellegrino, official partner di Scuderia Ferrari HP Eventi

Se Milano e Monza rappresentano il lato diffuso dell’operazione, il secondo capitolo si svolgerà direttamente all’Autodromo Nazionale, all’interno del Ferrari GP Club. Qui S.Pellegrino costruirà durante i tre giorni del Gran Premio un programma gastronomico affidato a chef affermati e ad alcuni dei giovani passati dalla S.Pellegrino Young Chef Academy.

Si comincia venerdì con Antonia Klugmann, chef patron de L’Argine a Vencò A Dolegna del Collio, affiancata da Josefina Zojza, vincitrice italiana del S.Pellegrino Social Responsibility Award 2024-2025. Sabato toccherà a Fabio Pisani, chef de Il Luogo Aimo e Nadia di Milano, lavorare assieme ad Antonio Romano, executive chef del ristorante Nove di Villa della Pergola e vincitore italiano del Fine Dining Lovers Food for Thought Award 2019.

La chiusura di domenica riunirà invece una coppia già formata all’interno della Young Chef Academy. Edoardo Tizzanini, vincitore della finale italiana della competizione 2024-2025, ritroverà il proprio mentor Giancarlo Perbellini, chef patron di Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona, ristorante premiato con tre stelle Michelin.

L’operazione non resterà confinata ai tavoli e al circuito. Per tutto il fine settimana del Gran Premio S.Pellegrino sarà presente anche per le strade di Milano con una campagna outdoor concentrata sui Navigli e nelle zone di San Babila, Garibaldi, La Foppa e Cadorna.

Le iniziative rientrano nella partnership globale che lega S.Pellegrino a Scuderia Ferrari HP. Un accordo che nel weekend di Monza trova così una declinazione gastronomica: mentre all’Autodromo si corre, tra Milano e Monza il Gran Premio diventa anche l’occasione per mettere insieme chef, ristoranti e commensali. Possibilmente concedendosi, almeno a cena, il lusso di andare piano.