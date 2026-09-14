Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 07:26
In evidenzaAggiornato alle ore 07:26
Cucina

Trudernish, un Ardbeg da manuale

Trudernish è il nome di un antico insediamento sulla costa meridionale dell’isola di Islay, in cui secondo la leggenda l’acqua dei pozzi non gela mai

Redazione
Trudernish
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Ardbeg da sempre è sinonimo di torba, passione e fantasia. Che suona un po’ come una versione scozzese di un film neorealista italiano, ma non lo è. Eppure, la distilleria di Islay è forse quella che più ha fidelizzato i suoi consumatori a suon di innovazioni e creazioni all’insegna della sperimentazione. Lunghissima è la serie delle special release annuali che giocano con fermentazioni e maturazione in barili di ogni tipo (nel 2026 è toccato a «Dolce», invecchiato in botti ex Marsala), ma è nel core range che Ardbeg dà il meglio. Infatti, la gamma base offre Scotch torbati purissimi e solidi, che sanno soddisfare i palati (sempre esigenti) degli adepti.

Proprio nel core range va ad aggiungersi domani per il mercato italiano «Trudernish», il primo 15 anni ufficiale e continuativo. Si tratta del secondo ingresso «di peso» nella gamma, che nel 2021 aveva visto il lancio del prestigioso (e costoso) 25 anni. Trudernish si colloca invece in una fascia qualità-prezzo competitiva: 79 euro per un 15 anni a 48,8% invecchiato in un mix di botti ex bourbon, ex sherry Oloroso e rovere vergine carbonizzato è un gradito ritorno alla ragionevolezza dei prezzi.

Trudernish è il nome di un antico insediamento sulla costa meridionale dell’isola di Islay, in cui secondo la leggenda l’acqua dei pozzi non gela mai. E questo lascia un po’ il tempo che trova nel mare magno del marketing. Quello che interessa a noi è il liquido, che unisce un olfatto suadente che ricorda il caramello bruciato, con le classiche venature balsamiche e vagamente vegetali a un palato che esalta le note di falò e sottobosco, braci e frutta secca. Un Ardbeg non estremo, ma morbido pur senza perdere il dna «on fire». Il tempo, si sa, smussa tutti gli angoli, anche quelli affumicati.

Ardbeg Trudernish 15 yo, 48.8%, 79 euro

Liquori

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.