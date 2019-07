Migranti, bufera sulla Francia. Meloni attacca Macron: "Assurdo"

I trucchi scuotono la politica. Dopo l'inchiesta esclusiva del Giornale.it sulle violazioni di Parigi al confine tra Ventimiglia e Mentone (leggi qui), Giorgia Meloni accusa Macron e "l'umanissima Francia" che "continua ad agire indisturbata" alla frontiera.

I fatti parlano da soli. Le immagini raccolte dal Giornale.it (guarda qui) raccontano di come sia ancora attivo il blocco dei confini operato dai transalpini. Per l'onorevole Flavio Di Muro, deputato leghista, si tratta di un "muro invisibile" che forma un collo di bottiglia (tappato) a Ventimiglia. I migranti arrivano, sognano di raggiungere Parigi e si infrangono sulle divise della gendarmerie.

Fanno discutere anche i trattamenti riservati dalla polizia francese a chi cerca (invano) di oltrepassare la frontiera. I migranti vengono fermati (prevalemtemente) sui treni alla fermata di Menton-Garavan, vengono caricati su dei van e portati a Ponte San Luigi. Qui i gendarmi redigono un verbale di refus d'entré e li invitano (poco) calorosamente ad oltrepassare il ponte e a presentarsi dagli italiani Le denunce delle associazioni pro-immigrati sono molteplici. E anche gli stessi irregolari (o presunti tali) si lamentano. Quelli che vengono fermati dopo le 19 (quando ormai gli uffici italiani sono chiusi), vengono chiusi in un container " senza acqua né cibo ". " Ho passato la notte lì dentro - ci ha raccontato Hamid - e ho dormito per terra " (guarda il video).