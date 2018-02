Milano, poliziotto all'antifascista in corteo: "Zecca di m..."

La tensione "antifascista", o meglio provocata dagli antifascisti, ha tenuto banco per tutto il fine settimana. Manifestazioni si sono svolte a Roma, Milano e Palermo. Nel capoluogo lombardo centri sociali e antagonisti si sono ritrovati in piazza anche per protestare contro la presenza in città di Giorgia Meloni, che li ha beffati con un blitz in via Padova, Matteo Salvini, sul palco in una piazza Duomo gremita, e Casapound

Ed è proprio mentre era in corso un corteo di CasaPound che si sono registrati i maggiori scontri. Sabato antifascisti e forze dell'ordine sono arrivate allo scontro in largo Foppa. L'obiettivo dei centri sociali era quello di arrivare fino a largo Cairoli, dove i "fascisti del nuovo millennio" stavano tenendo il loro appuntamento elettorale.

In un video pubblicato su Facebook da Local Team, si percepisce facilmente la tensione. Anche sul volto delle forze dell'ordine. Mentre carabinieri e poliziotti sembrano voler caricare di nuovo il corteo, i funzionari della questura si frappongono per bloccare gli agenti in tenuta anti sommossa. E mentre i manifestanti chiedono "fate partire il corteo", nel video si sente "Zecca di merda" provenire, con ogni probabilità, dalla bocca di un poliziotto.

Non c'è bisogno di ricordare che solo un giorno prima, a Torino, un collega era stato trafitto da un pezzo di legno sparato dagli antagonisti con una bomba carta piena di chiodi e bulloni. Le violenze ai danni dei tutori dell'ordine nell'ultimo mese sono state all'ordine del giorno, con una frequenza - come rivelato dal Giornale - di un assalto ogni due giorni. Un vero e proprio bollettino di guerra.