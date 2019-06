"Allora trovi un'altra soluzione". L'ira di Salvini e Di Maio su Tria

"Allora trovi un'altra soluzione..." . I vice premier non nascondono l'insofferenza che provano in queste ore per il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha preso le distanze dall'idea di emettere i minibot per pagare i debiti dello Stato. "In un'interpretazione, quella del debito, non servono - ha detto durante il G20 in Giappone - nell'altra (cioà che siano una valuta alternativa, ndr), ovviamente, si fanno i trattati e quindi non possono essere fatti" . Una chiusura tanto netta che ha infastidito sia Matteo Salvini sia Luigi Di Maio che l'hanno invitato a tirarsi su le maniche e a "trovare un'altra soluzione" per far fronte ai buchi creati dalla pubblica amministrazione.

Dalla Bce alla Confindustria sono numerosi i "no" che in queste ore stanno arrivando alla proposta avanzata dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti sull'impiego dei minibot per pagare i debiti arretrati che lo Stato non riesce a saldare. La chiusura netta di Tria ricalca sostanzialmente quella espressa dal presidente della Bce, Mario Draghi, che giovedì aveva dichiarato che i minibot "o sono un'altra moneta e quindi illegali oppure sono altro debito. Non vedo una terza possibilità" . Da Rapallo anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha ribadito oggi il proprio "no": "I minibot sono uno strumento della finanza, lo stiamo dicendo da tempo che non è opportuno incrementare il debito pubblico del Paese" . All'interno del governo, però, l'intento è di andare avanti. A volere i minibot sono sia i leghisti sia i Cinque Stelle, in una unità di intenti che non si vedeva da parecchio tempo a questa parte.