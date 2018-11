"Clima illiberale", "Sciocchezze". Ed è scontro tra Berlusconi e Salvini

"C'è un clima illiberale" . "Sciocchezze" . Gli attacchi di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista alla stampa dopo l'assoluzione dopo l'assoluzione di Virginia Raggi, fanno litigare (a distanza) Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Ad attaccare per primo è il Cavaliere che, intervenendo al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia a Roma, spende parole durissime contro il governo Conte e, più in generale, contro i Cinque Stelle. "Se si continua così - spiega - siamo davvero all'anticamera di una dittatura..." . A rispondergli, però, è il leader leghista che bolla l'allarme come una "sciocchezza". "Queste esagerazioni - reagisce - le lasci dire ai burocrati di Bruxelles e ai nostalgici di sinistra" .

"Tutte le dichiarazioni (dei Cinque Stelle, ndr) mettono molta preoccupazione - spiega Berlusconi - siamo in una democrazia illiberale" . Anche i vertici del Partito democratico avrebbero convenuto con lui che il Paese di trova di fronte a "un governo pericoloso" (guarda il video). "Sono davvero preoccupato - incalza - siamo nella stessa situazione del 1994, ma almeno l'allora Pci aveva esperienza di amministrazione pubblica" . Secondo illeader di Forza Italia, "i grillini aggiungono al loro vetero comunismo anche una smodata invidia sociale e una assoluta ignoranza e non conoscenza dell'amministrazione pubblica" . "A nessuno verrebbe in mente di consegnare una azienda anche piccola a chi non la conoscesse, eppure è accaduto in Italia ed è così oggi" , ribadisce il Cavaliere preoccupato per le misure annunciate che "vanno a toccare le libertà dei cittadini" . Una su tutte: la ferma volontà di creare uno "stato etico che sceglie al posto dei cittadini cosa è bene e cosa è male e ai cittadini lo impone" .