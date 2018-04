La furia del M5s contro il Cav. Toninelli: "Siamo noi i killer di Berlusconi"

La furia antiberlusconiana del Movimento 5 Stelle. Dopo gli strali di Alessandro Di Battista, è Danilo Toninelli ad andare all'attacco del Cavaliere. Lo fa in televisione, negli studi di Cartabianca su Rai3. "Mi interessa poco la scenetta comica-barra-teatrale al Quirinale - tuona il capogruppo dei Cinque Stelle al Senato - ricordo solo che Silvio Berlusconi è uscito dal Parlamento grazie a M5s che in quella Giunta nella quale lo volevano salvare a voto segreto noi abbiamo imposto quello palese" .

Ormai non passa giorno senza che un grillino non salti per aria e si metta a insultare Berlusconi. Si tratta sempre di attacchi violentissimi, con la bava alla bocca. Attacchi per nulla politici, ma profondamente offensivi. Come quelli lanciati dello stesso Toninelli che, a Porta a Porta, aveva teorizzato la superiorità genetica dei grillini. I facinorosi a Cinque Stelle sono tanti. Si va dalle battutacce di Beppe Grillo ( "Siamo ancora qui, con il badante della nipote di Mubarak?" ) ai deliri di Dibba ( "Berlusconi è il male assoluto" ). Nella squadra degli insultatori di professiori ci si è andato a infilare, qualche giorno fa, anche Marco Travaglio che, nel titolo d'apertura del suo quotidiano, ha definito il leader di Forza Italia "il Delinquente". Oggi, a rilanciare la linea del Movimento 5 Stelle, è stato Toninelli. "Mai con Berlusconi, ma anche mai con Forza Italia - ha detto a Cartabianca su Rai3 - Berlusconi ha già dimostrato di non avere fatto il bene dell'Italia ma delle sue aziende" .