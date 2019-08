L'appello del M5s alle opposizioni: "Sfiduciamo Salvini tutti insieme"

Quello che disse "no" a Pierluigi Bersani "era un altro genere di movimento" . Oggi i Cinque Stelle sono pronti ad allearsi con il Partito democratico pur di sventare le elezioni. In una intervista a Repubblica Roberta Lombardi, capogruppo M5s in Regione Lazio, rilancia la linea di Beppe Grillo e invia un appello a tutte le opposizione per votare insieme la sfiducia a Matteo Salvini. Una vera e propria dichiarazione di guerra che apre uno scontro senza esclusione di colpi. "Siamo stati coerenti, ma non siamo fessi - spiega - se Salvini vuole subito il voto, deve capire che il Parlamento non è ai suoi ordini" . E, per mettere i bastoni tra le ruote al leader leghista, i grillini sono disposti a tutto: "Io dopo aver governato con la Lega penso di poter andare d'accordo anche con Belzebù" .

Ormai è tutto alla luce del sole. I grillini guidano il partito del non voto. L'obiettivo è allontanare le urne il più possibile. Per la Lombardi ci devono essere una serie di passaggi in parlamento e solo dopo si può permettere agli italiani di andare al voto. Il primo è il varo definitivo del taglio dei parlamentari. I Cinque Stelle, in forte difficoltà con i sondaggi che li danno ancora dietro al Partito democratico, lo vedono come "un segnale nei confronti dei cittadini stufi della politica" e "di chi si è rifugiato nell'astensionismo" . Farlo significherebbe allungare i tempi a dismisura, perché poi si troverebbero a dover discutere la manovra economica. Ma non solo. All'orizzonte c'è anche la mozione di sfiducia presentata dal Pd contro Salvini. È già stata incardinata e, nell'intervista a Repubblica, la Lombardi dice chiaramente che "è giusto sia discussa subito" . Solo una volontà politica maggioritaria nella capigruppo potrebbe invertire l'ordine, ma dovrebbero volerlo anche i Cinque Stelle. E per la presidente dei grillini in Regione Lazio sarebbe "una follia" . Il Movimento 5 Stelle sarebbe, dunque, pronto a votare con il Pd contro Salvini. "Dovremmo sfiduciarlo insieme a tutte le opposizioni", è la sua proposta.