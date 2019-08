Il M5s cerca l'inciucio col Pd per non andare a elezioni

Ormai è guerra aperta tra la Lega e i Cinque Stelle. I due ex alleati hanno, infatti, visioni diametralmente opposte su come gestire la crisi di governo: Matteo Salvini vuole portare gli italiani al più presto alle elezioni, mentre i pentastellati studiano un inciucio per tirare in lungo la legislatura. Lo ha detto chiaro e tondo Beppe Grillo in un post che invita i suoi a mollare i "barbari" leghisti e ad andare avanti sondando maggioranze e alleanze alternative a quelle portate avanti fin qui insieme al Carroccio. E lo sta attuando Roberto Fico che non ha alcuna intenzione di affrettare i tempi della sfiducia a Giuseppe Conte e favorire così la corsa del leader leghista alle urne.

Le trame dei grillini

Per Salvini l'importante è che il Paese vada a votare al più presto. "Poi - ha detto ai microfoni del Tg 3 - se le gestisce qualcun altro sono anche più contento... così ho più tempo" . Sul proprio calendario ha segnato il 13 ottobre. Ma deve fare i conti con un parlamento zeppo di politici che non vogliono affatto perdere lo scranno. I primi sono i grillini. In queste ore Luigi Di Maio ha sondato le disponibilità a sostenere un governo "traghettatore" che abbia tra gli obiettivi cardine il taglio dei parlamentari. "Che sia la Lega, il Pd, Forza Italia o chiunque altro ad appoggiarla non ci importa - ha scritto oggi su Facebook - ci importa che si faccia. E che si faccia prima delle dichiarazioni di Conte alle Camere" . Ovviamente l'appello è inditrizzato al Partito democratico che ha i numeri per il ribaltone. Nei corridoi del potere già se ne parla. "Anticipare il ddl Fraccaro - riferiscono all'agenzia LaPresse fonti vicine a Di Maio - non escluderebbe le dimissioni di Giuseppe Conte che potrebbe anche salire al Quirinale e dimettersi, senza essere sfiduciato, dando al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la possibilità di contare sul nuovo asse M5S e Pd per un eventuale governo traghettatore o di 'garanzia elettorale' fino al prossimo anno" . In cambio del taglio dei parlamentari, secondo un retroscena di Repubblica, i grillini sarebbero disposti a dare ai dem la riforma della legge elettorale in chiave proporzionale. Insomma, l'idea è di formare una maggioranza dal "percorso costituzionale" che non dispiaccia al capo dello Stato.

I movimenti nel Pd

Fantascienza? Difficile a dirsi. In chiaro dal Pd fioccano solo rifiuti. "Non esistono le condizioni politiche - ha sentenziato Nicola Zingaretti - per un altro governo, almeno con il Pd" . Ma, con buona pace del segretario del Pd, i renziani si starebbero già muovendo nonostante Matteo Renzi abbia invitato a non prendere seriamente certi rumor di Palazzo. In giro dicono anche che l'obiettivo potrebbe essere quello di mettere in piedi un governo di scopo che sventi l'aumento dell'Iva e traghetti il Paese alle urne nel 2020. In realtà, secondo i ben informati, questa "manovra" aiuterebbe l'ex premier a prendere tempo e a preparare il nuovo partito e la scissione annunciata già da mesi. E non importa che Paola De Micheli abbia ricordato loro il documento approvato nell'ultima direzione che esclude in modo perentorio qualsiasi collaborazione con i penstastellati. Qualcuno è, infatti, già uscito allo scoperto e non è detto che già nelle prossime ore non ci sia qualcun altro a farsi avanti.

Il partito del non voto