Conte vede i vicepremier. Ma Di Maio e Salvini si evitano

A ormai 48 ore da un voto che rischia di cambiare gli equilibri di governo e con un leader del M5S processato dal suo partito, resta il gelo tra le due forze di maggioranza. Forse per la prima volta da quando è a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte vede i suoi vicepremier uno dopo l'altro. Non un vertice a tre - come al solito - ma due colloqui distinti che sanciscono il gelo tra i due alleati.

Il primo a entrare nello studio del presidente del Consiglio è Matteo Salvini. Il leader della Lega parla con il premier per due ore dopo che ieri - forte del 34% conquistato alle urne - aveva dettato la sua road map per la cosiddetta "fase 2". Il ministero dell'Interno non ha rilasciato dichiarazioni, ma è probabile che i temi sul tavolo siano stati quelli snocciolati ieri. A partire da una flat tax al 15% da 30 miliardi e una linea più dura nei confronti dell'Europa. Ieri sera il premier aveva frenato sottolineando che "non abbiamo ancora iniziato a discutere di manovra e riforma fiscale".

Solo quando il vicepremier leghista ha lasciato Palazzo Chigi - cioè poco dopo le 11 - è arrivato Luigi Di Maio, anche lui a colloquio con Conte per un paio d'ore. Fonti governative rivelano all'Adnkronos che non ci sarà nessun vertice a tre, né tantomeno un Consiglio dei ministri fino a che non sarà terminato il voto su Rousseau previsto per domani e che rimette in discussione il ruolo del ministro grillino nel movimento e nel governo.

Il premier non si sente "commissariato", ma conferma il suo ruolo di arbitro. Ieri aveva rimarcato come si fosse guardato bene dal rivelare per chi ha votato. Ma è chiaro che un ribaltamento di forze così forte da parte delle urne in un solo anno di governo non può che cambiare le carte in tavola. Tanto che c'è chi - come Ignazio La Russa - che fa notare come Conte rischi di trasformarsi da "avvocato del popolo" a "giudice del divorzo" tra Lega e M5S.