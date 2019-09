Mattarella chiede la riforma delle regole Ue, Salvini: "Meglio tardi che mai"

Il messaggio al forum di Cernobbio in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha difeso l'Europa "dalle spinte dissociative" e chiesto alle istituzioni comunitarie di rivedere le regole del Patto di Stabilità, non ha lasciato indifferente il mondo politico ed economico. Reazioni diverse - e in alcuni casi contrastanti - alle parole del Capo dello Stato.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato: " Meglio tardi che mai. Noi è solo qualche anno che lo chiediamo. Evidentemente abbiamo convinto anche il presidente della Repubblica della necessità di cambiare alcune regole europee. Sicuramente - ha continuato il leader del Carroccio - le cambi difficilmente con il vecchio che avanza come Gentiloni. Però, meglio tardi che mai. Il fatto che l'Europa debba cambiare mi sembra chiaro ed evidente a tutti ". Il leghista Andrea Crippa, invece, ha criticato la necessità, espressa da Mattarella, di procedere ancora di più sulla strada dell'intergrazione europea. " Con questo governo e con questa maggioranza non c'è alcuna possibilità che l'Italia giochi un ruolo di primo piano nell'Unione europea. Con Mattarella, i 5 Stelle e il Partito Democratico l'Italia sarà soltanto la schiava di Bruxelles, Berlino e Parigi. E il presidente della Repubblica - ha aggiunto Crippa - è complice e responsabile di questa situazione, visto che ha voluto fortemente il governo delle poltrone impedendo le elezioni che sarebbero state l'unico sbocco naturale e democratico per la cri si". Sulla stessa falsariga il commento di Giorgia Meloni: " Condivido assolutamente che i parametri dell'Europa siano parametri che non aiutano, soprattutto una nazione come l'Italia, a crescere. Ma non condivido - ha puntualizzato la leader di Fratelli d'Italia - il fatto che si pensi che per stare a testa alta in Europa si debbano eseguire gli ordini dell'Europa. L'Italia dovrebbe, prima o poi avere un governo capace di fare i propri interessi e non eseguire gli ordini di quelli che fanno gli interessi dei francesi e dei tedeschi ".