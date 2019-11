Scorta alla Segre, Mattarella: "Odio e intolleranza sono concreti"

Sergio Mattarella ribadisce il proprio sostegno a Liliana Segre: " Contro la chiusura egoistica e l'indifferenza occorre avere senso di responsabilità. I bambini lo percepiscono, chiedono solidarietà contro intolleranza, l'odio e la contrapposizione ". La senatrice a vita, dopo le polemiche nate dall'assegnazione della scorta a seguito dei 200 messaggi d'odio quotidiani ricevuti, starebbe pensando di lasciare la commissione contro razzismo e antisemitismo istituita lo scorso 30 ottobre.

Il presidente della Repubblica è tornato indietro, facendo riferimento a un fatto di cronaca del passato e facendo luce su quanto accade oggi: " Se qualcuno arriva a dire a una bambina sull'autobus non ti puoi sedere accanto a me, perché hai la pelle di colore differente, o se è necessario per una persona anziana, che non ha mai fatto del male a nessuno, ma il male lo ha subito da bambina in forma crudele, come Liliana Segre, di avere una scorta, significa che gli interrogativi dei bambini, che chiedono solidarietà contro intolleranza e odio, non sono astratti nè retorici, ma sono concreti ".

Condizione umana e valori costanti

Il capo dello Stato, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Campus biomedico, ha aggiunto: " Il mondo cambia, come è sempre cambiato, profondamente, ma in tutti questi cambiamenti, in tutti questi mutamenti così veloci c'è qualcosa che rimane costante: è la condizione umana, i valori della convivenza, della solidarietà, del senso di responsabilità ".