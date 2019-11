Si muove la procura militare: c'è un fascicolo sulla casa alla Trenta

Non un passo indietro. Elisabetta Trenta non intende lasciare l'appartamento in centro a Roma che le è stato assegnato quando era alla Difesa per il primo governo Conte. Lì dice di viverci molto bene. Perché ha "necessità di parlare con le persone in maniera riservata" e la metratura dell'alloggio le è sufficiente per permetterle questa "vita di relazioni e di incontri" che ha intrapreso dopo essere stata ministro. Per starci, come rivela lei stessa a Radio Capital, paga un affitto di 540 euro al mese. Il punto è che, obbligata dal regolamento ad andarsene tre mesi dopo la fine dell'incarico, ha trovato una sorta di escamotage per non fare gli scatoloni. Tanto che la procura militare ha già aperto un fascicolo per far luce su quanto accaduto.

Nelle interviste che rilascia a destra e a manca, la Trenta assicura a tutti quanti di aver il diritto di rimanere in quella casa (guarda la gallery). Anche a Di Maio, che ieri le ha chiesto spiegazioni, ha ripetuto lo stesso copione. E cioè che, essendo il marito ufficiale dell'Esercito con il grado di maggiore e svolgendo attualmente un incarico di prima fascia per cui è previsto una casa del medesimo livello di quella assegnata a lei, "per evitare ulteriori aggravi economici sull'amministrazione", a cui competono le spese di trasloco, è stato riassegnato loro lo stesso appartamento. I grillini, che la hanno portata al ministero e la hanno sempre sostenuta anche quando era entrata in conflitto sia con Matteo Salvini sia con i vertici militari, non hanno creduto a questa ricostruzione e la hanno scaricata chiedendole di lasciare la casa immediatamente. Anche la procura militare della Capitale sembra poco convinta sulla procedura seguita e, come spiega l'agenzia Adnkronos, ha aperto un fascicolo a modello 45. Al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato. "Si tratta di un'indagine meramente conoscitiva per compiere i dovuti accertamenti sul caso" , spiegano fonti della procura militare.