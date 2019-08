Chiara Ferragni smentisce le voci su una seconda gravidanza

Da alcuni giorni sul web impazza il gossip su una presunta seconda gravidanza di Chiara Ferragni, che adesso decide di intervenire in prima persona e lo fa nel modo più ironico: "Ma davvero? Non lo sapevo".

Già a fine maggio si parlava del probabile arrivo di un fratellino per il piccolo Leone; in quel caso era stato Fedez a smentire le voci. Adesso il gossip su una Ferragni nuovamente incinta è tornato a galoppare in rete. Prima le foto in cui compariva un pancino sospetto, poi la scelta di Chiara di pubblicare la foto scattata durante la prima ecografia risalente a un paio di anni fa: questi indizi sembravano bastare per confermare una seconda gravidanza.

Ora, però, a mettere la parola fine ai rumors ci ha pensato la stessa Chiara Ferragni. Su Instagram il settimanale Spy ha pubblicato un'anticipazione del nuovo numero in cui si parla proprio di questo argomento: "Voglia di un secondo figlio in casa Ferragnez: si inseguono le voci di una seconda maternità per Chiara Ferragni, così la coppia più social che ci sia continua a far sognare i loro followers. Nel prossimo numero di “Spy”, in edicola da venerdì 9 agosto, vi raccontiamo tutti i dettagli".

Nel giro di un'ora, a questo post, ha risposto la diretta interessata. La bionda imprenditrice digitale non ci ha pensato due volte e, invece di fare Stories sul suo profilo, ha scelto di commentare direttamente il post in questione, come una lettrice qualsiasi. La Ferragni ha commentato con ironia l'anticipazione di "tutti i dettagli" sulla sua eventuale gravidanza: "Ma davvero? Non sapevo". "Non vedo l’ora di leggere le news", ha aggiunto sarcastica.

Con questa presa di posizione Chiara sembra aver smentito definitivamente tutte le indiscrezioni: per giocare con un fratellino o una sorellina, Leone dovrà aspettare ancora un po' di tempo.

